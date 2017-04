El toque de sacrificio una jugada en extinción

Rob Maddi / AP

Clearwater, Florida

El toque parece ser una jugada en peligro de extinción en el béisbol de Grandes Ligas.

La temporada pasada hubo 1.025 toques de sacrificio en las mayores, comparado con 1.667 en 2011. El promedio de .21 toques por partido en 2016 fue el más bajo en la historia del béisbol, según el portal de estadísticas Baseball Reference.

La influencia del análisis estadístico es el motivo principal para la merma: los bateadores sencillamente ya no intentan avanzar corredores con el toque.

“A muchos mánagers no les gusta desperdiciar outs, y consideran que el toque es un out desperdiciado”, dijo el coach de primera base de los Filis, Mickey Morandini, quien realizó 61 toques de sacrificio en su carrera de 11 años en las mayores. Los estadísticos han argumentado durante años que los equipos tienen mejores posibilidades de remolcar a un corredor desde primera sin outs, que anotar con un corredor desde segunda con un out. Cuentan con la información estadística para demostrarlo, y cada vez más equipos utilizan esos análisis para tomar sus decisiones en el terreno.