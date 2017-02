Equipo de México apuesta a la solidez que tiene plantel

AP

Los Angeles

México le apostará a un eficiente pitcheo con experiencia de Grandes Ligas y al poder de Khris Davis y Adrián González con el madero, en busca de solventar en casa la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol.

La nómina presentada el miércoles por el equipo mexicano incluye a los lanzadores Giovani Gallardo, de Seattle; Miguel González, de los Medias Blancas de Chicago; Roberto Osuna, de Toronto, y Jaime García, de Atlanta, junto a otros pitchers veteranos con experiencia en las mayores, como Jorge de la Rosa y Fernando Salas.

“Tenemos un conjunto de jugadores que tiene mucha experiencia, un pitcheo con casi puros jugadores de Grandes Ligas y con buenas actuaciones el año pasado”, dijo Adrián González, quien disparó 18 jonrones e impulsó 90 carreras la campaña pasada. “El equipo esta fuerte en bateo, creo tenemos más poder que en cualquiera de las cuatro ediciones, ojalá sea el más fuerte de la historia para poder llegar lo más lejos posible”.

Complementando al “Titán” González en el bateo de México estará Davis, la gran novedad de la selección. De madre mexicana, el toletero de los Atléticos de Oakland viene de una temporada en la que bateó 42 cuadrangulares y produjo 102 carreras.

México busca avanzar a la segunda ronda del Clásico por tercera ocasión en las cuatro ediciones que se han disputado. La excepción llegó en 2013, durante la edición más reciente, cuando el equipo decepcionó al naufragar en la primera ronda.

Por fase de clasificación

Para este nuevo certamen tuvo que pasar por una fase de clasificación a la fase de grupos. Los mexicanos serán anfitriones en el Grupo D, que comparten con Italia, Venezuela y Puerto Rico. El torneo arrancará el jueves 9 de marzo en el estadio de los “Charros” en Guadalajara, ciudad del occidente del país.

México abre su participación ante Italia.

“No hay enemigo fácil, todos los equipos estarán fuertes pero viendo el roster de los demás siento que estamos listos”, dijo el manager del equipo azteca, Édgar González. “México tiene el talento para competirle a cualquiera, pero aquí va a ganar el que haga las pequeñas cosas, el que juegue el mejor béisbol fundamental, los demás tienen buenos equipos pero estamos listos para todos”. En su roster de 36 peloteros, México incluyó como reservistas a los lanzadores Marco Estrada (Toronto) y Julio Urías (Dodgers), quienes no jugarán la primera fase y podrían incorporarse en la segunda.

“Con Julio se tomó una decisión en conjunto con los Dodgers y con él, que no estaba listo para la primera ronda y jugaría la segunda dependiendo de sus condiciones”, dijo el piloto mexicano. “Marco tiene permiso, pero ha padecido de la espalda y vendrá si se siente listo, no quiere venir a hacer un trabajo si no está listo”.

En el Clásico Mundial, México tiene como mejor actuación un sexto puesto en la edición inaugural realizada en el 2006. Con el talento del equipo actual, Adrián González cree que el equipo podría alcanzar un papel histórico.

“Nunca hemos pasado a semifinales, esa es la primera meta y el primer paso. Queremos ser campeones y si no lo somos saldremos decepcionados, pero primero pensamos en semifinales, hay que tomarlo un paso a la vez”, dijo el toletero de los Dodgers.