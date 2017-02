Alcanzan acuerdo preliminar para vender a los Marlins

AP

Miami (EE.UU.)

Los Marlins de Miami están a la venta, y el dueño Jeffrey Loria ya podría tener un comprador. Loria tiene un acuerdo preliminar para vender el equipo a un comerciante de Nueva York, pero el trato podría venirse abajo porque todavía no se ha establecido el precio final, dijo el jueves una persona con conocimiento directo de las negociaciones. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que los Marlins no han comentado públicamente sobre las negociaciones.

El acuerdo preliminar fue por un precio de compra de unos 1.600 millones de dólares, dijo la fuente, pero añadió que eso fue antes de que el comprador potencial indagara más sobre el equipo. La oferta final del comprador potencial podría ser mucho más baja, agregó la persona.

La persona rehusó identificar al comprador potencial pero dijo que otras personas también estaban interesadas en comprar el equipo, y las negociaciones con ellos eventualmente podrían reanudarse.

Forbes reportó el jueves, citando fuentes no identificadas, que el presidente de los Marlins David Samson había dicho que hay una venta próxima a cerrarse con un acuerdo de palabra de 1.600 millones.

Samson rehusó dar comentarios a la AP y no ha querido decir públicamente si el equipo está a la venta.

Loria, de 76 años, compró a los Marlins a John Henry por 158,5 millones de dólares en el 2002. Henry era parte del grupo de dueños de los Medias Rojas de Boston que ha celebrado tres campeonatos de Serie Mundial. Los Marlins ganaron la Serie Mundial en el 2003 pero desde entonces no han llegado a la postemporada, y no han terminado por encima de los .500 desde el 2009.

También terminaron últimos en la Liga Nacional en asistencia de público en 11 de los últimos 12 años, pese a trasladarse a un nuevo estadio en el 2012. No ha habido muchos fanáticos en el estadio y se ha responsabilizado de esto, en parte, a la antipatía hacia Loria, por los continuos bajos ingresos de plantilla, y a un acuerdo financiero para el nuevo estadio que fue considerado como injusto para los contribuyentes.

Los fondos públicos cubrieron más de tres cuartos del costo total del proyecto, 634 millones.

Loria, comerciante de arte en Nueva York, ha mantenido un bajo perfil en Miami en las últimas dos temporadas. Pero en esta temporada aprobó aumentar los gastos de nómina por un tercio, a unos 100 millones, lo cual aumentó la especulación de que quería un equipo competitivo para hacerlo más apetecible para compradores potenciales.

Miami será escenario del Juego de Estrellas de Grandes Ligas en julio.