El otro equipo

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

twitter: hectorj_cruz Facebook. hjcbeisbol@listindiario.com

Ya todos conocen el roster de 28 jugadores que tendrá República Dominicana para el clásico mundial que empieza el 6 de marzo próximo, a menos de un mes. RD estará buscando reeditar la corona lograda en 2013, y para ello ha reunido lo que en deportes llamamos “un trabuco” debido al nivel de calidad de sus integrantes. Deseo presentar un conjunto de peloteros dominicanos que no figura en ese roster, para que ustedes tengan una idea de la super abundancia de calidad que tenemos en este deporte. ¿Se entiende eso? Chequeen los nombres que cito por posición para un “2do. equipo”, que no estará en el mundial. (Incluyo algunos lanzadores que aparecen en la lista de Designados o sustitutos futuros).

Lanzadores abridores: Francisco Liriano, Ubaldo Jiménez, Michael Pineda, Luis Severino, Ivan Nova,Bartolo Colón.

Relevistas:Kelvin Herrera, Pedro Strop, Fernando Abad, Neftali Feliz,Mauricio Cabrera, Michael Felix, Reynaldo López, David Paulino.

Catchers: Gary Sánchez, Francisco Peña, Wilkin Castillo,Tony Cruz y Carlos Paulino.

Infielders: Albert Pujols, Jefry Marte, Ketel Marte, Starling Castro, Jean Segura, Maikel Franco, José

Ramírez, Eduardo Núñez. .

Jardineros: Juan Lagares, Leurys García, Zoilo Almonte, Melkys Cabrera, Marcell Ozuna, Carlos Gómez, Nomar Mazara, Steven Moya, Juan Carlos Pérez,

DH: Edwin Encarnación.

PARA COMPARAR: Usted podría hacer un ejercicio comparativo entre este equipo y el que ganó el clásico invicto en 2013 (con 8-0), pero solo para entretenerse y discutir un poco. Ese grupo de hace 4 años fue el siguiente:

Lanzadores iniciando: Angel Castro, Wandy Rodríguez, Edinson Volquez, Samuel Deduno.

Relelevistas: Fernando Rodney, Kelvin Herrera, Santiago Casilla., Octavio Dotel, Juan Cedeño, Atahualpa Severino, Pedro Strop, José Valverde y José Veras.

Catchers: Francisco Peña, Carlos Santana.

Infielders: Erick Aybar, José Reyes, Edwin Encarnación, Miguel Tejada, Robinson Canó y Hanley Ramírez.

Jardineros:Alejandro de Aza, Melky Mesa, Nelson Cruz, Moisés Sierra, Ricardo Nanita, Leurys García.

Ahora hay 19 jugadores nuevos, y naturalmente repiten el manager Tony Peña y el gerente Moisés Alou.

¿Cuál de los tres equipos es mejor, el de ahora, el que se queda fuera o el del 2013?

En el papel “el de ahora”, pero en resultados el de 2013 porque tuvo 8-0 y eso es difícil de emular.

DE REGLAS: Los fanáticos y medios comentan con insistencia el asunto de algunas de las nuevas reglas que regirán en el clásico 2017, por ejemplo:

.- A partir del inning 11 , con el juego empatado, cada manager podrá poner en base dos hombres, y a continuación “hacer batería”, es decir podrá romper su alineación y poner a cualquiera a batear. Esto busca finalizar el partido lo antes posible y proteger a los pitchers, que están en período de entrenamiento.

.- 1)Las repeticiones permitidas en las dos primeras fases están relacionadas con los jonrones,2)las lineas de foul y 3) la interferencia de fanáticos. Esas reglas podrían ser ampliadas a las bases en semifinales y finales.

DE INTERÉS: En Venezuela tienen tremendo chisme pues el infielder Asdrúbal Cabrera fue dejado fuera del equipo para el clásico mundial y está tirando cajas y cajones al gerente Carlos Guillén..Lo calificó de “poco serio y falso”, y disculpó del caso al manager Omar Vizquel..¿Intervendrá el presidente Maduro?= Aqui no hay ese tipo de líos, todavía no he escuchado la primera protesta...Luis Ureta es el manager de Colombia, es el mismo hombre coach de los Tigres del Licey, y quien dirigió un partido ante la cancelación de Pat Kelly...Dicen que Ureta,inclusive, está entre los candidatos para el puesto el próximo torneo, si no repiten a Audo Vicente.... Un nombre del equipo RD que sorprendió fue el lanzador Bryan Rodríguez, que nunca había sonado. Es un muchacho de 6 pies 5 pulgadas, es nativo de San Pedro de Macorís, y aquí lanza para los Gigantes del Cibao.. En la serie regular tiró 18 innings de 10 hits y una carrera, y tuvo efectividad de 0.46..En Estados Unidos pertenece a los Padres de San Diego, fue firmado en 2010 y el año pasado lanzó entre doble A y triple A, con marca de 7-13 y 4.46..En sus 7 años en las menores tiene 31-51 en ganados y perdidos...