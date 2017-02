La base por bolas

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

twitter: hectorj_cruz Facebook. hjcbeisbol@listindiario.com

Hace varios años que vengo escribiendo sobre la necesidad de que el beisbol, en todas sus instancias, elimine los 4 lanzamientos que significan una “base por bola intencional”..Que en lugar de ello, el receptor debe hacer la señal de lugar y decirle al árbitro, de manera que el bateador favorecido corra hacia la inicial. Así se ha hecho durante mucho tiempo en el softbol, el recreativo y el de competencia molinete, con buenos resultados. Sobre todo, se economiza tiempo.

¿Cuándo se utiliza esta herramienta del beisbol? Cuando un equipo piensa que en una circunstancia un determinado bateador puede hacerle daño, la primera base está desocupada y le dan “cuatro malas”. ¿Cuál es la intención? Buscar el out con el siguiente bateador, que puede ser más débil, derecho o zurdo, o que puede originar una doble matanza, si fuese el caso.

En tiempos recientes se llegó al extremo de que le han dado base por bolas intencional a bateadores de mucho poder, como el caso de Barry Bonds, y lo hicieron con bases vacías y también con bases llenas.El manager contrario prefería que Bonds impulsara una carrera y no que diera jonron.

De otro lado, en el curso de las “cuatro malas” han ocurrido distintos incidentes, que inclusive han decidido juegos: Un pitcheo malo del lanzador, que el catcher no puede atrapar, e igualmente el famoso “balk”, o movimiento irregular del pitcher, que puede mover los corredores.

Grandes Ligas quiere aprobar eso pronto, y ojalá lo hagan..También lo harán las demás ligas afiliadas, incluyendo la Dominicana.

EL ROSTER: Será esta noche cuando se den a conocer los rosters de los 16 países participantes en el clásico mundial de beisbol que comienza el próximo 6 de marzo.La atención de todos estará centrada en los países más fuertes, como Dominicana,Estados Unidos,Venezuela, Canada , México y Puerto Rico.. Los peloteros cubanos son más conocidos, aunque ellos de vez en cuando tienen que variar por la deserción que se ha producido entre los eventos.Por ejemplo, el equipo cubano del 2013 tuvo a Yulieski Guriel (ahora con Houston), José Abreu ( White Sox) y Yasmani Tomas (Arizona).

El equipo dominicano tiene su lista ya entregada, pero por un asunto de delicadeza con la MLB sus patrocinadores locales no han podido hacerlo oficial. Listin y otros medios han publicado casi la totalidad de los nombres, que resumo a continuación, haciendo la salvedad de que todo esto es extraoficial. Lo oficial será dado esta noche: .

Pitchers abridores: Ervin Santana,Edinson Volquez, Bartolo Colón, Carlos Martínez y Johnny Cueto.

Relevistas: Jeurys Familia, Dellin Betances, Santiago Casilla, Fernando Rodney, Enny Romero, Héctor Neris,Alex Colomé y Hansell Robles.

Receptores: Wellington Castillo, Alberto Rosario.

Infielders: Jonathan Villar,Adrian Beltré, Manny Machado, Robinson Canó, Carlos Santana, José Reyes, Hanley Ramírez.

Jardineros: Nelson Cruz, José Bautista, Gregory Polanco,Starling Marte, Marcell Ozuna.

Este grupo lo forman 28, así que veremos si no se ha producido ningun cambio. Hay un grupo adicional de 10, que son inscritos como posibles sustitutos para las siguientes fases, si así se decidiera.

DE INTERÉS: El equipo Licey-RD regresa este jueves en la madrugada o en la mañana a Santo Domingo en un viaje “espacial” que no tiene sentido... Siempre se informó que era un vuelo charter, pero no se entiende ahora por qué se hace por tres vías distintas (dizque para echar combustible o cambiar de avión).. Salen esta noche a las 10 desde Culiacán, van a Tampico, luego a Aruba y de ahí a Santo Domingo...¿Por qué? Eso luce mal concebido, es decir mal organizado...Erick Aybar recibirá una oportunidad con los Padres de San Diego, que lo invitaron a sus entrenamientos.Igualmente el receptor Tony Cruz, quien recientemente fue dado de baja por los Reales de Kansas City... Los Yanquis habrían firmado a Chris Carter, un hombre que disparó 41 jonrones para Milwaukee el año pasado, remolcando más de 100. Pero, este señor, de 31 años, gusta mucho del “ponche” y acumuló 206 la pasada campaña. Como nadie lo quería, los Yanquis le dieron apenas 3.5 millones.... Los Yanquis tienen jóvenes de proyección inmediata, pero se están llenando de gente de muchos defectos.. Anteriormente habían firmado a Matt Holliday, de 36 años, y quien siempre está lesionado...Mike Napoli regresa a los Vigilantes de Texas, los Indios de Cleveland no quisieron repetirlo pese a 34 hrs., y 101 remolcadas, pero 194 ponchetes... Brayan Peña logró una invitación por los Reales de Kansas, con quienes jugó varios años en tiempos recientes...