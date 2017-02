¡Golf aquí y allá!

Félix Olivo

Santo Domingo

A medida que se va el “friíto”, se va también calentando la temporada a nivel local y ni hablar del golf profesional. Aquí algunos de los tópicos más importantes de la semana:

Inicio del Golf Channel AM Tour RD.

Llegó la hora esperada. El Golf Channel AM Tour RD inicia este fin de semana con su primera parada en La Estancia. Poco a poco el público competitivo ha ido entendiendo el concepto del Tour y las inscripciones han ido creciendo. Nuestra idea con esto es que el golfista dominicano tenga un nuevo lugar en donde competir “de tu a tu” con jugadores de su categoría, en un Tour que emula las grandes giras del golf mundial. A primeras horas de la mañana del sábado 11 estaremos haciendo el “Kick Off’ de este gran Tour que llega para quedarse. Agradecemos sobremanera el apoyo irrestricto de este medio, el Listín Diario, por convertirse en uno de nuestros principales patrocinadores y “Media Partner”. De igual forma a Lexus que será el “Carro Oficial del GC AM Tour RD”, y a BM Cargo, quien patrocina el “Reloj Oficial de Tee Time”. De igual forma marcas importantes como Johnnie Walker, Miller, La Aurora Cigars, Caribbean Coffe, Puntacana Resort and Club y DeportivApp, quienes se unen a este gran proyecto como co-sponsors. Hoy es el día de cierre de inscripciones, así que todavía tiene tiempo de inscribirse y vivir esta gran experiencia. Solo debe ir a www.gcamtour.com y buscar el enlace de República Dominicana, o enviarnos un correo a golfypunto@gmail.com. Únete al Tour y sé parte de la historia!

Liga Hispaniola

Siguen las ligas haciendo las cosas bien, y el sábado pasado le tocó a la Hispaniola hacer su evento de apertura de temporada en el campo The Links en Casa de Campo. En el torneo participaron 40 jugadores y a juzgar por las críticas todo salió bien. Las divisiones o categorías son atípicas, pues se corresponden al organigrama interno de la liga (Flights). Así las cosas, los ganadores fueron: Esteban Garrido (B, 78), Julio Cross (C, 81), Adolfo Vásquez (D, 82), Edward del Villar (E, 82) y Gustavo Matos (F, 88). OjoÖson flights, NO CATEGORIAS, para que no haya confusiones. Felicidades a la liga, especialmente a los integrantes del comité organizador, José Aníbal Caba, Pedro Muñiz, Pablo Rodríguez, Oswaldo Martínez y Carlos Cepeda. La segunda parada será en La Estancia el 11 de marzo.

Eventos internacionales.

Dos grandes torneos el fin de semana: el Waste Management Championship y el Omega Dubai Desert Classic. Sobre el primero resaltar tres cosas: la variopinta audiencia que asiste, especialmente al hoyo 16 donde prácticamente todo está permitido, el “viaje” de gente que respaldó el torneo (655,434 personas), de las cuales más de 200 mil se dieron cita el sábado, y claro el gran playoff a cuatro hoyos protagonizado por Webb Simpson (su último triunfo fue el US Open de 2012), y el japonés Hideki Matsuyama, quien con victorias consecutivas se convierte en el nipón con más triunfos en el PGA Tour (4). De su lado en el Tour Europeo y jugando en Dubai, Sergio García se llevo el Omega de manera convincente escalando al puesto 9 del ranking mundial. Sergio ganó “wire to wire’ con 19 bajo par, dejando en segundo al sueco Henrik Stenson (-16). Bien le hace este triunfo al ibérico en ruta al Masters, que lo mete de nuevo al Top 10.

El “withdraw” de Tiger

Gran sorpresa causó el retiro de Tiger Woods tras la primera ronda del Omega Dubai Desert Classic. Tras 17 meses fuera de acción (jugó en diciembre su evento, pero tope no es pelea), todos esperábamos el regreso de Eldrick a competencia. Lamentablemente su espalda volvió a jugarle una mala pasada, y al parecer el hombre no está totalmente recuperado de su lesión sufriendo espasmos en la parte baja. Esta semana no estará en Pebble Beach, pero la próxima había hecho ya compromiso con el Genesis Open y luego con The Honda Classic, ambos eventos ahora en duda hasta que él o su agente comuniquen cual será la decisión final. Mientras tanto el mundo se pregunta si estamos viendo los finales de una gran era. Usted que opina? Yo creo que noÖ.que aun queda algo. Ojalá y así sea!