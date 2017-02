Okafor pasaría de Sixers a Pelicans

Álvaro Arenillas

Posible bomba. Según informa Sam Amick USA Today, Philadelphia Sixers y New Orleans Pelicans están en conversaciones para cerrar el traspaso de Jahlil Okafor a la franquicia de Luisiana.

A falta de conocer más detalles, el citado medio asegura que los Sixers estarían pidiendo una primera ronda, a la cual es probable que su sumase algún jugador que podría ser, según información de ESPN, Alex Ajinca. La negociación se centraría en estos momentos en la protección de la citada selección, ya que los Pelicans quieren que esta sea de lotería mientras que 76ers desea que sea para top-5 o top-10, informa Kevin Smith de RealGM.

Quien no será incluido con total seguridad en una hipotética operación es Omer Asik, a quien New Orleans habría querido meter en el hipotético acuerdo según informa The Vertical. Philadelphia ha dicho no a la llegada del turco.

En caso de que se cerrase el acuerdo, New Orleans conformaría una pareja interior formada por Anthony Davis y el mencionado Okafor, por lo que es probable que el primero volviese a actuar de ‘cuatro’ tras probar como pívot durante mes y medio.

El jugador de segundo año formado en Duke podría encontrar en Pelicans el protagonismo perdido, ya que tras una fantástica campaña de rookie en la que firmó 17,5 puntos y 7 rebotes en 30 minutos por partido, ha pasado a jugar únicamente 23 para quedarse en 11,4 puntos y 4,8 rebotes.

Tras meses de análisis, parece que en Pensilvania han hecho su particular ‘the decision’. Desde que eligieron a Okafor en el draft de 2015, momento en el que juntaron a tres fantásticos jugadores interiores, se sabía que a no mucho tardar deberían desprenderse a alguno de ellos. Pues bien, la pareja elegida parece ser la formada por Embiid y Nerlens Noel, quizás porque este segundo tiene un perfil defensivo que no posee ninguno de sus compañeros.

Este hipotético intercambio llega solo tres días después de que se conociese el interés de Chicago Bulls, equipo que veía en Okafor la pieza perfecta para potenciar su juego interior, ya que no cuentan con ningún anotador en la pintura.

Se acabe cerrando o no la negociación, lo cierto es que New Orleans parece decidido a incorporar un ‘cinco’ a su plantilla; tanto es así que según Adrian Wojnarowski habrían entablado conversaciones por varios jugadores, entre los que se encontraría Brook Lopez (Brooklyn Nets).