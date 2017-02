Un caso extraño e interesante

Yoel Adames F.

¿Sabía usted que Floyd Patterson, Joe Frazier, George Foreman y Leon Spinks fueron campeones olímpicos, medallistas de oro; y que Bob Foster, invencible monarca semipesado, que invadió el peso máximo en busca de convertirse en el primer inflado en ser rey pesado, también fue medallista olímpico aunque no de oro? Estos cinco hombres aparecen en la lista de víctimas del Mas Grande, fueron vapuleados por Muhammad Alí, algunos en serie de encuentros.

¿Conoce usted a otro peleador sin importar la época ni la categoría que tenga el honor y la calidad de vencer a cinco medallistas olímpicos en el ring de paga? Lo mas cercano que tengo, de forma particular y sin rebuscar, es el caso de Félix –Tito- Trinidad, quien venció a Oscar de la Hoya, David Read, Pernell Whitaker y a Fernando Vargas, este último sin el oro, pero miembro del podio. Mike Tyson también frustró a algunos olímpicos, incluyendo a tres medallistas de oro: Henry Tilman, Ray Mercer y Tyrone Biggs. Luego fue ajusticiado por el monarca superpesado de 1988, el señor Lennox Lewis, quien le propinó una paliza que debió ser su final, pero continuó.

El gran veterano Evander Holyfield, quien logró un bronce olímpico, fue el primero en vencer a Tyson luego de Buster Douglas; Evander tuvo que medirse a muchos rivales medallistas y olímpicos sin medallas, dividiendo honores y cargando muy pesado casi siempre: George Foreman, Pinklon Thomas, James Tillis, Henry Tillman, Ray Mercer, Chris Byrd, Larry Donald, Michael Dokes, Riddick Bowe, Lennox Lewis, Alexander Povetkin y Brian Nielsen.

SOLO CLAY: El recuento anterior es muy personal y solo representativo, si profundizamos mas esta hazaña de Alí, como muchas otras, podría agigantarse todavía mas… Muchos que no le respetamos como “el Mas Grande Boxeador de Todos los Tiempos”, ni siquiera como “el Mas Grande Peso Pesado de la Historia”; como reitero, es mi caso, que tengo en esas casillas a Sugar Ray Robinson y a Joe Louis; no es menos cierto que me canso de buscarle su lugar exacto en la historia y no lo encuentro, este hombre ha sido enorme, muy enorme con solo 61 combates.

DESAGRAVIO A ALÍ: Luego de resultar rey del peso semipesado en los Juegos Olímpicos de Roma-1960, el entonces joven Cassius Clay es vejado a pesar de su talento y su hazaña en Europa, todos conocen sus problemas por negarse a ir a la guerra, su encarcelamiento; pero dentro de su persecución cometió el error de lanzar su medalla de oro al rio Ohio porque no lo dejaron entrar a un restaurante donde solo aceptaban persona de raza blanca. En 1996 el COI lo indemnizó al invitarlo a llevar la antorcha de los Juegos Olímpicos de Atlanta hasta el tramo más importante y cientos de atletas rindiéndole reverencia y le entregaron una nueva medalla para reponer la que había arrojado al rondo del río.

MULTICAMPEÓN: Los fanáticos no deben confundirse con la historia de Alí y el cubano Teófilo Stevenson; el norteamericano fue grande en ambos lados, amateur y profesional, pero el cubano nunca subió al ring de paga. Stevenson fue el primer hombre en ganar tres medallas de oro del peso pesado en los Juegos Olímpicos, en el peso pesado. Alí fue el primero en ganar tres veces la faja mundial (profesional) de los pesos pesados. Son dos cosas parecidas, solo parecidas. Para algunos amigos que toman apuntes es bueno que sepan que fue Henry William “Harry” Mallin el primer bicampeón de boxeo olímpico de la historia moderna. Como ocurrió con Thomas Hearns cuando noqueó a Pipino Cuevas, Harry era policía de oficio. Su primera medalla olímpica la conquistó en el peso mediano en Amberes-1920; luego repitió la hazaña en París-1924 en una final inglesa ante su compatriota John Elliot.

ORO CONTRA ORO: Pasa mucho tiempo para encontrarse con un choque de dos medallistas, peor es toparse con un pleito de dos campeones olímpicos en un ring profesional.

Bueno, preparece para finales de abril cuando será el próximo chance. Ellos se medirán en el peso completo, pero son dos mastodontes que ganaron sus oro en el peso superpesado: el ucraniano Vladimir Klitschko, en Atlanta’96; y el británico Anthony Joshua, en Londres 2012. Se han vendido 70 mil boletas para que los ingleses y toda Europa disfruten en Wembley el próximo 29 de abril este show. El legendario estadio de fútbol tiene capacidad para 90 mil, pero en pocas semanas no quedará una boleta, la venta oscila entre 40 y 800 libras, esto es desde 48 a 952 euros, mientras que el ring side vale 2,000 libras.

El joven Joshua (18-0-0, 18 KOs) expondrá su corona de la FIB, Klitschko (64-0-4) tratará a los 41 años de recuperar los cinturones en esta categoría AMB. FIB e IBO, sin dueño desde que despojaron al loco Tyson Fury.