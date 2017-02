Eliminando dos

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

@hectorj_cruz

Hace dos años, el equipo Pinar de Río (Cuba), tuvo marca de 1-3 en la fase regular aumentando la controversia de un reciente formato que inauguraba la Serie del Caribe. Luego, los cubanos ganaron su juego de la semifinal eliminando al primer lugar, y finalmente se proclamaron campeones.Es decir, en general tuvieron 3 victorias y 3 derrotas. En esos días eso sonó absurdo, y realmente lo es.

En medio de la controversia, muchos defendimos el nuevo sistema bajo la premisa de que “algo era mejor que lo anterior”, pero las cosas no han cambiado. Ahora resulta que dos eventos después se repite lo mismo, y vuelve a parecer absurdo. No es posible eliminar solo un equipo de 5 pues eso da origen a esta situación, originada ahora con los Criollos de Caguas, de Puerto Rico. Si los boricuas ganan esta noche y son campeones, finalizarán igualmente con 3-3. sumando las tres fases.

Si se mantienen 5 equipos, o si suben a 6, lo más ideal sería que:

.. Si es con 5, que se queden fuera 2, y que en la semifinal celebren un juego los puestos 2do. y 3ro.

.-Si es con 6, que se eliminen dos, y se pueden hacer unas semifinales cruzadas, un solo día, como ahora.

Y recomiendo no tener miedo a un nuevo cambio, porque me luce que la situación lo exige.

POCO DE TODO: El Licey Dominicano perdió fácil en la Serie del Caribe por una pésima actuación de todo el plantel. Al menos eso dicen las estadísticas y con frecuencia los números no mienten.

Fue pobre el pitcheo con una efectividad colectiva de 5.03, y solo uno de los cuatro iniciadores (Ariel Peña) pudo completar 5 entradas. Fue pobre el bateo con .203, y ni siquiera un jonron pudieron conectar en 4 juegos y más de 100 turnos. ¿Es posible?

En el plano ofensivo, solo Zoilo Almonte sobresalió pegando de 23-5 para .387 y 3 impulsadas.

Diory Hernández y Alfredo Marte tuvieron de 7-2, Engel Beltré de 12-3, mEL Rojas de 15-3, Ronny Rodríguez 15-3, Anderson Hernández de 6-1, Donovan Solano de 16-2, Leury García DE 11-1, Jonathan Solano DE 8-0, Yermin Mercedes de 5-0.

Noten ustedes que entre esos bateadores hubo muchos que estuvieron muy bien en la serie final ante las Aguilas, es decir los liceístas, pero en Culiacán sirvieron para poco.

Entre los argumentos negativos que se citan ahora se hace hincapié en una baja del nivel de la pelota dominicana, lo cual es cierto..También, en que los equipos dominicanos de ahora no tienen tiempo de preparación y descanso, por lo que se recomienda empezar el campeonato de invierno más temprano y terminar, naturalmente, al menos 5 días antes de la Serie del Caribe.

La bola sigue rodando, mientras tanto Rd quedó en un invicto de 0-4 por segunda serie seguida, y está en la boca de todo el mundo haciendo el ridículo.

DE INTERÉS:Ya se adelantan los nombres del equipo dominicano para el clásico mundial, Listin publica 20 de ellos en esta fecha.. Haga usted su propia alineación y tendrá un resultado visual positivo..También habrá buenos lanzadores, todos de liga mayor, iniciando o relevando.. Este miércoles MLB dará a conocer los rosters finales de los 16 países.... Tony Peña y Moisés Alou tuvieron mucha faena ayer...Ahora se aparece MlB con un ranking cualitativo de los mejores jugadores de liga mayor, y colocan a Mike Trout número uno y Mookie Betts número 2..Lo más interesante de ese ranking es que Albert Pujols aparece n el lugar 137..’????.-- Kansas City contrató un buen lanzador en el derecho Jason Hammel, con intención de ocupar la vacante dejada por el fenecido dominicano Yordano Ventura.. La firma fue por dos años y US$16 millones, y no entiendo por qué los Chicago Cubs no lo repitieron.. Su marca del año pasado fue de 15-10 y 3.83..¿Qué pasó ahí?... El veterano Jarrod Saltalamacchia estará con los Azulejos de Toronto como invitado..Ya esa carrera finalizó...La ciudad de Barquisimeto, Venezuela, será la sede de la Serie del Caribe 2018, se anunció ayer...El boricua David Vidal pegó 3 jonrones en el clásico de Culiacan, y ayer la botó el dominicano Dennis Phipps, por Venezuela... Puerto Rico ganó 9-6, y en el noveno estaban las bases llenas sin out..Venezuela no anotó siquiera una, en un inning muy lamentable para ellos...Vitico Estrella bajó notablemente en el ranking ATP de tenis, al 156... Eso significa que no ha ganado los partidos claves en los últimos tiempos....¿Volverá?