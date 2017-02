Licey ha ganado 24 campeonatos, la verdad no se esconde, algún día la Liga tendrá que admitirlo

Cuqui Córdova

El historiador deportivo venezolano Beto Villa, nos interrogó señalando que cómo era posible que el béisbol surgiera en Dominicana en 1891 y entonces es en 1951 cuando se celebra el primer campeonato. Nosotros le contestamos que eso era incorrecto que el primer torneo se realizó en 1922, ganado por el Escogido, el segundo en 1923, no hubo ganadores; en 1924 salió victorioso el Licey, luego en 1929, los azules repitieron otra vez y en 1936 las Estrellas Orientales triunfaron. Al año siguiente se efectuó el campeonato de mayor calidad que se haya tenido fuera de los Estados Unidos, el famoso evento de 1937, conquistado por los Dragones del Ciudad Trujillo. Hubo un receso hasta 1951, cuando reinició otra vez el béisbol profesional, continuando a la fecha del 2017, con las únicas excepciones de 1961-62, 1962-63 y 1965-66, que no se jugó por razones que todos sabemos, el término de la dictadura de Trujillo y la revolución de 1965.

Esos dos torneos, el de 1924 y 1929, agregándoles los 22 ganados del 1951 a la fecha, es que hacen 24. El que no lo quiera creer, solamente tiene que visitar el Archivo de la Nación y ver todos los periódicos y libros de la época de los años 1922 al 1937 y ahí encontrará la verdad de lo que siempre hemos proclamado, el reconocimiento de aquellos campeonatos que fueron realizados con todas las de la ley, iguales que los del 1951 al 1954, donde todavía no existía una Liga de Béisbol Profesional. Con el tiempo ampliaremos más detalles al respecto, no es Cuqui Córdova que tiene la verdad, es la prensa de aquellos tiempos, mientras tanto pueden leer nuestro libro “Los Campeonatos Profesionales 1922, 1923, 1924 y 1929”, publicado en noviembre del 2015.

Las Águilas nacieron en 1937

Resulta que ahora el aguerrido equipo de las Águilas Cibaeñas cambió de fecha de nacimiento y dicen que surgieron el 2 de enero de 1933, fecha en la cual el team se denominaba “Santiago B.B.C.” y no Águilas. Sí es así, ahorita San Pedro de Macorís, que ya jugaba en 1911, dirá que esas fueron las Estrellas Orientales. Tenemos en nuestro poder un documento del apreciado Juan Sánchez Correa, donde el inmortal certifica el nacimiento de las Águilas en 1937. El historiador santiaguense Román Franco Fondeur escribió que fue en 1937.

Otro historiador, el compañero Rafael Baldayac, relató (tenemos crónica en nuestro poder), donde señala que Sánchez Correa recuerda que fue el 28 de enero de 1937 cuando se efectuó en horas del mediodía una reunión de deportistas en el roof-garden del Hotel Mercedes, donde una propuesta a viva voz de Luis Tomás Saillant, en el sentido de que el equipo de Santiago llevara por nombre Águilas Cibaeñas, con el fin de lograr la unión de todos los pueblos del Cibao, la sugerencia fue aprobada por todos los asistentes. ¿Qué gana Santiago con ese cambio de fecha? Si se toma en cuenta que las Águilas triunfaron por vez primera en 1952, resulta mejor porcentaje en campeonatos ganados, que sean del 1937 y no del 1933. No entendemos la situación, todo está difícil, es la era de TRUMP.