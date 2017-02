Debacle dominicana

Héctor J. Cruz

La mala noticia es que los equipos dominicanos en la Serie del Caribe se han descalabrado a tal extremo de que de repente se convierten en la cenicienta. Estoy hablando de hechos, porque ya tienen dos eventos seguidos sin siquiera obtener una victoria en 8 juegos, con las 4 derrotas del Escogido en 2016 y las 4 del Licey en 2017. ¿Qué está sucediendo? ¿Ha bajado la pelota de Quisqueya a un nivel que está por debajo de los demás países del Caribe? ¿Se proyecta esa supuesta merma en la calidad del clásico caribeño al extremo de que ya no se les puede ganar? O simplemente RD está pasando por un mal momento? En las últimas 6 series, solo un conjunto dominicano ha podido coronarse (Escogido 2012), y eso es muy poco en el marco de nuestra historia.

El asunto es curioso, pero no deja de ser interesante.

.- En el péríodo 1991-2000 entre Aguilas (2) y Licey (3) ganaron 5 coronas.

.-En la siguiente década, 2001-2010. entre Aguilas (3), Licey (2) y Escogido (1) tuvieron la mayoría de títulos con un total de 10.

En los últimos seis años, el país dominante de la Serie es México con 4 coronas, y está buscando su 5to. título en un corto período de 7 eventos.

Además, entre los Gigantes 2015 (perdieron sus dos últimos), el Escogido 2016 (0-4) y el 0-4 del Licey Dominicana tiene 10 derroas en línea, estableciendo nuevo record.

¿Como remediar eso?

¿QUE PASÓ CON LICEY?

Los fanáticos y medios nos dedicamos ahora a comentar los motivos de la pobre actuación del Licey. Ayer estuvieron a punto de ganar a Venezuela, pero un jonronazo de dos vueltas de René Reyes a Juan Grullón en el 8vo. sentó la plataforma de un triunfo de Zulia 4-3.

Las derrotas del Licey tuvieron varios factores: .- Todo empezó cuando parte relevante del plantel que se proclamó campeón aquí decidió no ir a la Serie alegando distintos motivos-. Tome en cuenta las ausencia de Yamaico Navarro y Juan Francisco, sus dos principales bates, y de Emilio Bonifacio, una de sus principales vías de inspiración y quien tuvo una buena serie final. (Fue Bonifacio quien disparó el doble limpiador de bases precisamente a Grullón, en ese entonces pitcher aguilucho).

.- Licey también perdió a uno de sus principales lanzadores,Yohan Flande, afectado por lo que se llama un “nacío ciego”.

Con la ausencia de esa gente Licey perdió la mística y la química ganadora que exhibieron en la final. Era otro club, y perdió fácil...En total hicieron 7 carreras en 4 juegos, menos de 2 por cada partido.

Nota curiosa: Audo Vicente se convirtió en el único manager campeón dominicano con tres equipos distintos: Escogido (2012), Gigantes (2015) y Licey 2017...También en la Serie del Caribe estableció récord negativo siendo el primero en perder con tres clubes distintos (los tres citados, obviamente).

EDUCACIÓN: El comisionado de béisbol, Ricky Noboa, está en Culiacán, México, y desde allá me remite la siguiente nota sobre la necesidad de educar a los peloteros dominicanos con medidas preventivas: “Ahora todo el mundo se preocupa por la educación de los peloteros dominicanos. Desde hace tres años, cuando llegué a la Oficina del Comisionado, puse el dedo en la llaga con este problema y la deserción escolar; también con la firma de menores al profesionalismo y la falta de gravámenes por parte del Estado a estas operaciones que lucran a particulares. Ahora resulta que la sensibilidad cambió de casa, así son las cosas en nuestro país, pero la verdad es justa y cuesta lo que la responsabilidad requiere de asumir el beneficio de todos nuestros muchachos y no de un grupo de negociantes fuera de control del Estado. Es y será nuestra política consonante con la vocación de servicio de nuestro Presidente.¡Qué bueno comenzar a ver el cambio de dirección y sobre todo, el respeto a la institución del béisbol en la República Dominicana!”.

DE INTERÉS: El equipo dominicano finalizó su actuación en Culiacán, pero su regreso está pautado para el miércoles 8, informó ayer Juanchy Sánchez, de la CDD (Comercializadora Deportiva Dominicana)..¿Por qué no regresan hoy, pregunté a Juanchy? Porque hay un avión charter contratado con la línea Pawa, que incluye la presencia de 80 fanáticos que hicieron el tour..y todos deben regresar juntos... Me parece que para una próxima deben contratarse dos aviones: uno grande para el tour, otro pequeño para el equipo..¿No es así? Por lo pronto, todos tienen dos días más de paseo pues ya eso está pago...¿Buscarán una solución para que al menos el equipo regrese a casa?---Licey tiene 19 participaciones en la Serie, 10 coronas.su recod general está en 70 ganados, 42 derrotas, alto promedio de .625...Esta tarde va la primera semifinal de Culiacán enfrentando los puestos 2do-3ro... a las 10 pm. los puestos 1ro. vs. 4to... ¿Sabían ustedes que Puerto Rico puede ser campéon, aun teniendo 1-3 en la regular