Alcántara memoriza los consejos de su tío

David Venn

lasMayores.com

Culiacán

Sin importar cuáles sean los resultados individuales y colectivos de los Tigres del Licey en esta Serie del Caribe, el joven Sergio Alcántara ya ha tenido un invierno para el recuerdo como novato de los “azules” de la Liga Dominicana.

Con tan sólo 20 años de edad, Alcántara se lució a la defensa en el cuadro interior de los Tigres y bateó de 35-14 (.400) contra las Aguilas Cibaeñas en la serie final en Dominicana-actuación que incluyó cuatro hits en el noveno partido decisivo. Y para cerrar con broche de oro, inició una brillante doble-matanza que le puso fin al encuentro.

“Estoy muy agradecido con los Tigres del Licey por darme la oportunidad, por confiar en mí”, dijo Alcántara. “Gracias a Dios me fue súper bien y estamos aquí representando el país”.

El torpedero, prospecto número 28 de los Diamondbacks de Arizona según MLBPipeline.com, también tuvo la oportunidad de jugar al lado de su tío Anderson Hernández, “veterano de mil batallas” del Licey, ex ligamayorista y hermano de la mamá Alcántara. “Fue una experiencia muy buena, me gustó mucho”, dijo Alcántara al respecto. “No pensé que iba a jugar con él, pero Dios es grande y mueve muchas montañas. Gracias a Dios tuve la oportunidad de jugar con él y estoy súper contento por eso”.

Hernández, uno del famoso grupo de “los menores” de los Tigres en años anteriores junto a Emilio Bonifacio y Erick Aybar, ha podido orientar a su sobrino dentro y fuera del terreno. “Me da muchos consejos buenos”, afirmó Alcántara acerca de Hernández, quien practicaba con su sobrino durante la crianza del primero en Santo Domingo. “Cada cosita que me dice, me lo llevo en la mente. Así reflexiono un poquito más sobre las cosas que se pueden hacer y las que no se pueden hacer”.

Un salto grande

Firmado en el 2012 por los Diamondbacks-equipo supervisado en Dominicana por Junior Noboa, actual gerente general del Licey-Alcántara saltó el paso de jugar en la Dominican Summer League e hizo su debut como profesional en liga menor en Arizona a los 16 años. Aunque hubo tropezones en el camino, en particular un bajo promedio de .113 en su primera experiencia en Clase-A en el 2015, el joven reacción la temporada pasada al batear .284 con porcentaje de embasarse de .356 entre cuatro niveles, terminando en Clase-A Avanzada.