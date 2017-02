Mets retienen a Blevins y Salas

AP

Nueva York

Decididos a darle forma definitiva a su bullpen, los Mets de Nueva York están por retener a dos fichas importantes del equipo que avanzó a la postemporada el año pasado.

Una persona al tanto de las negociaciones informó a The Associated Press que los relevistas Jerry Blevins y Fernando Salas, ambos agentes libres, pactaron acuerdos con los Mets. La persona habló con AP la noche del viernes con la condición de no ser identificada debido a que los acuerdos aún dependían de cumplir con el reconocimiento médico. La persona también confirmó que Nueva York adquirió al veterano zurdo Tom Gorzelanny, ofreciéndole con un contrato de ligas menores que incluye una invitación a la pretemporada.

Blevins y el mexicano Salas fueron esenciales para que los Mets obtuviesen un boleto de comodín.

Un especialista zurdo, Blevins tuvo marca de 4-2 con 2.79 de efectividad y dos rescates en 73 apariciones durante su segunda temporada con los Mets.

Salas fue adquirido en un canje con los Angelinos de Los Ángeles el 31 de agosto, y fue empleado para cubrir el séptimo inning en el tramo final de la campaña.