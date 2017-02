Carolina Cruz de Martínez

HAY QUE ENSEóAR BIEN: El deporte es una plataforma ideal para formar hábitos correctos en los niños y niñas. Desde el organigrama y sus líneas de mando, hasta la enseñanza progresiva en cualquier disciplina, cada etapa puede ser utilizada como una herramienta para la vida.

Aquel que no enseña bien, no puede exigir bien, pero para poder enseñar bien, hay que haber aprendido bien. Los Dominicanos somos conocidos por ser muy empíricos en nuestro manejo; somos muy audio visuales, tenemos memoria fotográfica, aprendemos música de oído, y nos gusta “puyar” hasta que algo “prende,” porque conscientemente o inconscientemente no nos gusta leer o seguir instrucciones. ¿Cómo podemos enseñar a otros, cuando nosotros mismos nos negamos a querer aprender ‘como es’? Lo creamos o no, la cultura en esta isla tiene mucho que ver.

MENTALIDAD ISLEóA: La mentalidad isleña es informal y empírica, es familiarizada y dejada, porque vivimos el día a día. Los Dominicanos con esa mentalidad nos habituamos a ser postergadores, diligentes pero no cogemos “presión,” prontos para la chercha, pero lentos para terminar tareas. Soñadores y románticos, anhelamos cosas pensando que estaríamos mejor si las tuviéramos, pero a veces descuidamos lo que ya tenemos. “Solidarios” hasta que alguien afecta algún interés interno, y aunque sigamos pretendiendo, sabemos serruchar un palo.

Para nuestra cultura isleña el ser de esta manera es algo ya familiarizado, pero para fines de enseñanza a una generación, es algo tétrico. El sistema deportivo en nuestro país es un rompecabezas y cada pieza es determinante en el sistema, pero cada persona viene con rasgos de esa mentalidad isleña: los dueños de las ligas, clubes y organizaciones, los entrenadores y coaches, los padres de niños y niñas atletas, el que atiende la cafeteria y el que vende mabi y galletas.

La mentalidad isleña es una fortaleza si se sabe administrar, y una gran debilidad si le damos rienda suelta. No podremos tener atletas disciplinados, si ven un entrenador inconstante e impuntual, con señal de dejadez y frialdad. No podremos aspirar a tener atletas que no temen al trabajo tesonero, si ven que otros logran jugar o avanzar a base de manipuleo. No pretendamos tener atletas obedientes a la autoridad, si tenemos padres que no respetan las políticas establecidas en una organización o liga.

La mentalidad isleña es muy fina y sutil, pero muy prevalente y latente. Ha sido causa de que nuestra reputación no sea la mejor, pues muchos de nuestros atletas la exhiben sin darse cuenta. Aunque se limita y adapta cuando va a tierras extranjeras, la postergación, dejadez, “vainerismo,” e impuntualidad sacan su cabeza y hacen su mella.

CORREGIR ESA MENTALIDAD: Esta mentalidad tiene que ser identificada, luego formada y disciplinada, para poder ser bien administrada. Los Dominicanos tenemos cualidades muy excelentes, pero también podemos hacer mucho daño si no reconocemos de que cojeamos.

La vida no es un electrodoméstico o un instrumento que podemos “puyar” hasta que funcione y prenda. La vida tiene su Manual, y los adultos somos responsables de enseñar a los menores como saberla manejar. No necesitamos esperar que nos roben para poner candado; no necesitamos partirnos la boca para aprender a escuchar, y el país no necesita perder más atletas para entender que se debe enderezar.

Aunque es pretensioso querer reformar una cultura con mentalidad isleña, no es una utopia si se inicia vida tras vida. Primero debemos reconocer que esa mentalidad es una debilidad, cuando se trata de formar un atleta, un profesional o un ciudadano común y funcional. Los niños y niñas deportistas de hoy, serán los deportistas del mañana, y cada uno de los que somos influencia en ellos, debemos asumir nuestra cuota de responsabilidad.

“Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo; Mas el que guarda la corrección recibirá honra.” Proverbios 13:18. Si queremos seguir recibiendo honra como país en el plano deportivo, debemos empezar por reconocer que debemos corregir nuestra mentalidad y dejarnos formar.

Hasta la próxima.