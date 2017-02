Conclusión Histórica

Tony Piña Cámpora

El hecho que la pasada Serie Final haya llegado al máximo de los nueve juegos pactados para definir al campeón la convierte en histórica. Fue apenas la séptima ocasión que en 65 años de béisbol profesional esto ocurre. La intensidad y el dramatismo que envolvieron a dos equipos de tanta tradición como son Tigres del Licey y Águilas Cibaeñas durante la disputa, produjeron hazañas que impactaron las logradas en el pasado.

El jardinero y bateador designado de las Águilas, Zoilo Almonte, estableció marca de bases alcanzadas y slugging para una serie de esa extensión al lograr 27 y .771 respectivamente, desplazando en esos renglones a un jugador de la estatura de Felipe Alou que en 1959 había conseguido 25 y .714. Almonte además disparó en dos ocasiones batazos de triple mérito, que sumados a tres que conectó el año pasado cuando participó con los Tigres, totaliza cinco, ocupando ahora el tercer lugar del cuadro vitalicio detrás de Miguel Diloné y Luis Polonia que ligaron siete y seis respectivamente.

El trabajo realizado por César Valdez como lanzador fue asimismo de grandes proporciones. En sus dos aperturas completó 11.1 episodios sin aceptar anotaciones, convirtiéndose en el quinto lanzador con cifras dobles de entradas lanzadas y Promedio de Carreras Limpias de 0.00 en estos eventos. Los otros cuatro fueron: Tomás Gómez Checo de Águilas en 1952 con 12.1, Juan Marichal del Escogido en 1968 con 18.0, al año siguiente Danilo Rivas, también de los rojos, completó con esos resultados, y en 1972 Charlie Hough del Licey implantó marca al trabajar en 21 episodios con un PCL de 0.00.

El dominio de Valdez fue tan hermético que mantuvo fuera de las almohadillas a sus rivales a un nivel que colocó su WHIP en 0.617. Ese promedio es el segundo más bajo de la historia para un pitcher con cifras dobles en episodios lanzados, solo superado por el logrado por Greg Shanahan en 1974, cuando consiguió 0.471 en 17 entradas.

No menos asombrosa, aunque poco divulgada, fue la proeza de Warner Madrigal. Utilizado en cinco partidos como relevo intermedio tuvo sus alzas y bajas, pero de 21 bateadores que enfrentó hizo out por la vía del ponche a once, más de la mitad, algo realmente extraordinario.

Con dos excelentes salidas como abridor, Evan Maclane logró penetrar renglones vitalicios importantes del suceso culminante del béisbol dominicano. El zurdo del Licey completa ahora 35 episodios en series finales, con un WHIP de 0.886, el mejor de todos los tiempos entre los lanzadores con un mínimo de treinta entradas consumadas. Desplazó de la primera posición a Víctor Cruz que tuvo 0.977 en 29.2 episodios y Guayubín Olivo que en 74.2 capítulos compiló 1.018. Maclane ha otorgado solo tres bases por bolas en los episodios que ha lanzado, un promedio de 0.77x9IL, cifra con la que también capitanea ese departamento.

DESCENSO

La nota negativa la protagonizó Anderson Hernández. Cuando se inició la serie era el líder de promedio de bateo de por vida con un astronómico .402, fruto de 43 incogibles en 107 veces al bate. Sin embargo, en esta edición solo pudo disparar un inatrapable en catorce turnos descendiendo ese porcentaje a .364. De esa manera, Bonny Castillo recuperó la supremacía en ese renglón con sus 39 hits en 103 turnos, average de .379.

DEFENSA

No sería justo excluir la extraordinaria labor defensiva que como campo corto realizó Sergio Alcántara para los campeones del Licey. Participó en la vital posición en los nueve partidos sin cometer errores en un total de 35 oportunidades, estadísticas que no revelan el gran alcance y la potencia y certeza de su brazo, que fueron determinantes para el triunfo azul. Se unió a André Rodgers (1959) y Joaquín Arías (2010) como los únicos torpederos en jugar en nueve partidos de estos certámenes sin errar.