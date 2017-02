Denis Phipps, un exiliado Liga Dominicana de Béisbol

Pedro G. Briceño

Culiacán, México

La madurez y el trabajo constante le están rindiendo frutos a Denis Phipps, un exiliado del béisbol dominicano que ha relanzado su carrera en Venezuela. Tras ser despedido por los Leones del Escogido en el 2014, el nativo de San Pedro de Macorís decidió probar suerte en la Patria de Bolívar y el éxito le ha sonreído en los dos años que tiene allí.

Sus registros de este año con los Cardenales de Lara poseen un sello especial.

El 40-40 (46 y 41 ) que registró en anotadas y remolcadas adornaron una jornada en la que bateó para un robusto .327 (217-71) y que complementó con 15 dobletes y 11 jonrones, segundo en el circuito en este último aspecto, solo detrás de Reynaldo Rodríguez, 12.

Hombre agradecido

“Primero me siento agradecido porque me abrieron las puertas para jugar en Venezuela. He trabajado para no hacer quedar mal a quienes confiaron en que yo podía realizar un buen desempeño”, expresó el jugador de 32 años, quien por su brillante labor ofensiva se encuentra en esta ciudad como refuerzo de Venezuela en la Serie del Caribe.

“He madurado como jugador y he trabajado bastante para que las cosas continúen saliendo de la mejor forma, esperando seguir de esta manera en los años por venir”, señala el dominicano, cuya gran campaña de este año prosiguió a la estación del 2015 cuando conectó para .316 (95-30) con cuatro dobles y seis vuelacercas.

Phipps militó durante seis años con las Estrellas Orientales antes de llegar al Escogido en la estación de 2013-2014, equipo que prescindió de sus servicios tras promediar .220 en 17 juegos.

“Para mí fue doloroso cuando me despidieron, pero gracias a Dios pude levantarme y conseguir una segunda oportunidad”, señala el jardinero, quien desde que acudió al campo en la noche inaugural fue al dugout del equipo dominicano, donde compartió y estrecho las manos de varios de los peloteros del equipo, con mucho de los cuales se desarrolló en el país.

Tras participar con Venezuela estaría presto a irse a jugar en la Liga Mexicana de Verano, donde el año pasado actuó con el Monclova