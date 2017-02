Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

twitter: hectorj_cruz Facebook. hjcbeisbol@listindiario.com

La Serie del Caribe hace muchos años que perdió la presencia de figuras. Ese detalle lo sabe la familia beisbolística del Caribe porque la presencia del “Gran Dinero” en las Grandes Ligas ha alejado nuestros principales jugadores del terreno de juego. No solo en Dominicana, también en Puerto Rico, México y Venezuela. Revisen bien el roster dominicano y se encontrará con la realidad de que no tienen una sola figura del beisbol,ni del bateo ni del pitcheo. Inclusive, los dos principales bates del Licey en la final se quedaron en casa pues no quisieron hacer el viaje (Juan Francisco y Yamaico Navarro).

Quienes compiten en este clásico son jugadores de nivel mediano, algunos buenos, pero la mayoría mediocres o en desarollo, y nadie puede negar eso. El nivel de la calidad y el atractivo han experimentado una merma notable.

Revisando los nombres de los equipos dominicanos a mediados de los noventa me topo con los siguientes:

Azucareros (Toros) del Este 1995; Pitchers Pedro Julio Astacio, Pedro Martínez, Carlos Julio Pérez, Yorkis Pérez, José Rijo, Alberto Reyes, Mel Rojas. Esos hombres dominaban el momento, pero también fueron estrellas a futuro, y hasta un Cooperstown surgió de allí.

Aguilas de 1996: Moisés Alou, Tony Batista, Alberto Castillo, Domingo Cedeño (f), Felix Fermín, Julio Cesar Franco, Stanley Javier, Raul Mondesí, Sherman Obando (Panameño), Tony Peña, Luis Polonia.

Aguilas 1997: Alex Arias, Tony Batista,Guillermo García, José Guillén, José Offerman, Tony Peña, Neifi Pérez, Polonia y la nueva figura de Miguel Tejada.

¿Ven ustedes la diferencia? Hagan, entonces, un examen del equipo dominicano y verán la presencia de muchos peloteros que no son estrellas del presente ni siquiera del campeonato recien finalizado.

Son otros tiempos.

USA Y EL CLÁSICO: No sé quién le dijo a los americanos que deberían ponerse las pilas con el clásico mundial de beisbol y buscar una corona, ahora en 2017. Nombraron a Joe Torre de gerente y a Jim Leyland de manager, y han abierto una comunicación directa con todos los peloteros interesados. Un reportaje de MLB.com de esta fecha da cuenta de que en algunas posiciones habrá jugadores para alternar, dependiendo del brazo del pitcher iniciador contrario.

En tercera base Nolan Arenado y Matt Carpenter, en segunda Ian Kinsler y Daniel Murphy, en primera Paul Goldschmidt y Erick Hosmer, todos estrellas del juego. Luego de ellos, como jugadores estables, figuran el receptor Buster Posey, en el short Brandon Crawford, en los jardines Giancarlo Stanton, Andrew McCutchen y Adam Jones... Todos son jugadores estrellas, apoyados por los lanzadores Chris Archer, Danny Duffy, Tanner Roark y Marcus Stroman..Dicen que si pasan a la segunda fase podrían tener a Sonny Gray, Clayton Kershaw y Madison Bumgarner. Parece una alineación del Juego de Estrellas.

Estados Unidos enfrentará a Colombia el primer día en Miami, luego a Dominicana (tal vez Johnny Cueto) y finalmente Canada , el cuarto miembro del grupo. Este equipo, el de USA, será el de mejor talento, sin lugar a dudas, pero tienen que ganar en el terreno.

Nota especial: en el clásico, los lanzadores abridores no pueden cruzar de 65 pitcheos. .. Los rosters definitivos se darán a conocer en un show de MLB tan pronto como el próximo día 8 de este mes.

DE INTERÉS: ¿Recuerda alguien que Alex Rodríguez jugó para USA en el clásico del 2006 junto a inmortales como Derek Jeter y Ken Griffey Jr.? En 2009, Alex decidió jugar por RD, pero no se pudo porque en los días en que practicaba llegó la publicación aquella de SportsIllustrated de que él había consumido esteroides.. Posterior a ello, hizo una confesión positiva en una entrevista a Peter Gammons, de EsPN, lagrimitas incluídas...Cuba le dañó el pastel del primer día a Dominicana con una victoria fácil de 4-0.. El abridor Lázaro Blanco, un veterano, se las arregló para dominar a los liceístas durante 6 innings... La transmisión local tuvo problemas serios sin gráficos (no nombres, no números, no score), pero me informó Juanchy Sánchez (CDD) que eso estaba en curso de arreglo para el partido de hoy.. RD enfrenta a México a las 10 de esta noche en el 2do. partido de la jornada... El equipo dominicano pasó mucho trabajo en su viaje a Culiácán, de acuerdo a Pedro Briceño, de Listin Diario: viajaron en tres horas de atraso de Santo Domingo a Aruba, allí cambiaron de avión, tomaron vuelo hacia Tampico de casi 5 horas, y de ahí hora y media más hacia Culiacán..¿Quieren más?... Se salió de roster el lanzador Austin Fleet y entró Wirfin Obispo....Anoche no habían arribado a México los lanzadores Michael Dimok, Brian Evans y Ariel Péña...Con Cuba juega Yorkis Cespedes, hermano de Yoenis, el jonronero de los Mets...