Juan Francisco Puello anticipa una gran Serie del Caribe en Culiacán

Culiacán, Sinaloa

Juan Francisco Puello de regreso a Culiacán y nuevamente trayendo con la mayor de las confianzas: "vamos a vivir una gran Serie del Caribe, así como nos tiene acostumbrados la Serie del Caribe", dice el Comisionado de la Confederación del Caribe.

En entrevista concedida en el hotel sede del evento, Puello Herrera dice que "estamos preparándonos para lo que creo será una muy buena Serie del caribe. Vamos a tener una muy buena calidad de juego y yo invito a la fanaticada mexicana y a los visitantes que la apoyen porque estos serán días de fiesta".

Por cuanto a la agenda que estará desplegando la confederación indicó que se va a tener un amplio programa de actividades, "tanto social como deportiva. Este miércoles tendremos asamblea, la inauguración del evento, luego vendrá un almuerzo con el gobernador del estado así como una reunión con el presidente de la FIB. Nunca habíamos tenido una Serie del caribe tan cargada de eventos fuera del diamante".

Seguro de lo que vendrá en los días siguientes, Puello no dudó en señalar sus altas expectativas: "Mexico tradicionalmente es país que acoge al visitante de manera muy particular y esta no será la excepción. Los aficionados de afuera verán que aquí en Culiacán se vive de manera entusiasta el béisbol, en un estadio nuevo, en forma intensa".

Sobre el equipo de Cuba, Puello Herrera señaló que viene el equipo de Alazanes de Granma bastante reforzado y que va a dar la pelea, aseguró.