La Serie del Caribe inicia esta tarde en Culiacán, México, una ciudad beisbolera que está inaugurando también un nuevo estadio de 20 mil asientos. Este clásico caribeño ha tenido períodos brillantes, pero su evolución en las dos últimas dos décadas no ha sido tan positiva. Le cayó cierta anemia obligando a la introducción de cambios fundamentales para crearle algunos atractivos. Por ejemplo:

.- Fue cambiado el formato tradicional que mandaba una serie de dos vueltas entre los 4 países, cada equipo tenia 6 juegos y ganaba el de mas victorias. Hace poco tiempo se produjo una situación escandalosa pues un equipo ganó con 4-0, es decir en sus cuatro primeros partidos pues ningun otro podía alcanzarlo. -El formato de ahora, que tiene dos años, es lógico y responde a un criterio deportivo. Hay una serie regular, dos semifinales y al final se miden dos equipos por la corona.

.- Hace tres años que la Confederación de Beisbol del Caribe decidió invitar a Cuba, provocando un número impar de equipos, lo cual nunca es aconsejable en campeonatos deportivos. Los cubanos mostraron la calidad de su beisbol ganando el evento 2015, pero ahora ha declarado el comisionado Juan Francisco Puello que Cuba no será invitada nuevamente. Puello dice que contemplan la posibilidad de añadir otros países como Colombia, Nicaragua y Panamá, aunque tengan ligas de menor nivel.

.- Hace algunas décadas, la Serie del Caribe era de los equipos campeones de cada liga. Luego, esos clubes empezaron a poner el nombre del país en el uniforme, surgió el “patriotismo”, y el asunto ha evolucionado a lo loco. Algunos son equipos campeones, otros son países, como el caso de Dominicana. (En el fútbol de algunas regiones se mantiene el evento de Liga de Campeones, por ejemplo en Europa).

DISLOCACIONES: Otro punto relevante es que las ligas del Caribe deben apresurarse a cambiar sus calendarios para caer en la Serie del Caribe. Ya el propio Puello lo ha dicho: el torneo de cada circuíto debe empezar a principios de octubre, no a mediados, para que finalicen cerca del 20 de enero, como máximo, por citar una fecha. Así, podrían empezar este clásico antes de que se vaya enero, evitando un choque de fechas con la apertura de los entrenamientos de Grandes Ligas.

Cada día se hace más evidente que muchos jugadores no pierden el sueño si no asisten a la Serie del Caribe. Noten que ahora quedan fuera del Licey íconos y jugadores principales como Juan Francisco, su único jonronero auténtico, y los hermanos Bonifacio, Emilio y Jorge. Así sucede en los demás países en los cuales abundan los jugadores refuerzos pues los Gerentes toman el teléfono y empiezan a preguntar quiénes están disponibles (Puerto Rico tiene 17 ). Cierto que los jugadores de hoy día tienen cada cual sus prioridades, no solo los entrenamientos de liga mayor, también sus compromisos con México y las ligas asiáticas.

Este año también tienen la competencia del clásico mundial de beisbol, una prioridad para todos.

Licey sigue exhibéndose como el club más ganador de todo el Caribe con 10 títulos de 18 participaciones. Ha habido actuaciones históricas, como las de Manuel Mota y Ricardo Carty, Luis Polonia, Miguel Tejada,, inclusive Felix Fermín ha ganado 3 coronas, la mayor cantidad para un dirigente.

DE INTERÉS: Respecto del equipo que asiste este 2017, su éxito o fracaso dependerá de como empiecen. Llevan muchos jugadores de calidad, aunque perdieron al pitcher Yohan Flande, supuesto a iniciar hoy, pero no podrá asistir por problemas de salud, según se informó... El presidente Danilo Medina desarrolló una agenda deportiva desde las 9 de la mañana de ayer cuando recibió a los campeones Licey...Luego partió hacia el sector Guerra, Distrito Nacional, para la reinauguración de Campo Las Palmas... Por cierto, ambos equipos manejan el color azul, aunque Medina es rojo del Escogido.... Dominicana debuta hoy a las 6 vs. los cubanos, y todos los partidos van por Digital 15 (desde una cabina del estadio Cibao, como hace mucho)... En la columna de ayer referí nuevo manager para las Aguilas y un lector me señaló que no olvide el nombre de Lino Rivera, ligado por amistad a Manny Acta..Lino fue manager del Licey el anterior campeonato, Junior Noboa lo tenia de primera opción, pero el boricua rechazó..Este invierno dirigió en México y no le fue bien..¿Volverá a Dominicana? .,..Fernando Abad perdió su aribraje con Boston, pero lean los detalles: el zurdo pedía US$2.7 millones, el equipo ofrecía 2.0 y los jueces le negaron el aumento. .Su record del 2016 fue de 1-6 y 3.66 con Minnesota y Boston, pero tuvo 0-2 y 6.33 para el equipo de David Ortiz... Y aun así pidió más dinero de los US$1.3 millones que ganó la pasada campaña...