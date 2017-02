El PGA Merchandise Show

FÉLIX OLIVO

Hola Fiebruses. El domingo pasado bajó la cortina de la edición 2017 del PGA Merchandise Show. Si lugar a dudas el evento, organizado por el PGA of America, es la vitrina de la industria del golf y cientos de miles de visitantes “se dan vida” en esos tres días en los que las principales marcas (y las pequeñas también) exponen sus artículos y dejan ver cual será su línea de negocios del año.

Mas de 1,000 expositores activos atienden a clientes, fabricantes, distribuidores y todo el que tenga que ver con este deporte. Se calcula que este año asistieron mas de 40,000 personas procedentes de 74 países buscando cómo hacer negocios La visita al PGA Merchandise Show garantiza que su negocio este lo mas actualizado posible con toda la nueva tecnología en productos, equipos y todo lo relacionado al golf. Y es que la industria del golf es tan grande como diversa, que absolutamente TODO el que mueve un dedo en este negocio tiene cabida en este gran evento.

Allí se ven las caras profesionales de golf, dueños y adquirientes o regentes de campos, presidentes y administradores, organizadores de torneos, profesionales del PGA of America, del PGA Tour, del LPGA, administradores de Pro Shops, coaches e instructores, directores de golf, estudiantes, emprendedores, y mucha gente que simplemente asiste para ver una de las mas grandes exhiiciones de artículos de golf sobre la tierra.

Este año me sentí tentado a organizar un viaje tal como lo he hecho en otras ocasiones el cual siempre incluye, no solo la visita al evento, sino varias rondas de golf en algunos de los principales campos de Orlando, pero la realidad es que por el Golf Channel AM Tour el tiempo no me lo permitió. El año que viene les prometo “ponerme en eso”.

Mantengan la bola en el Fairway!!