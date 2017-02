Willy Pumarol: Este año voy con todo!

(+) Ha subido al podio en los dos Canita Golf Tour.

Willy Pumarol, único dominicano en acción en el PGA Tour Latinoamericano, estuvo de visita en el país durante los días festivos y aprovechamos para hacerle una corta entrevista que compartimos con ustedes en exclusiva. Espero la disfruten:

¿Cómo te sientes al inicio de 2017?

Primero que nada muchas gracias a tus medios y al golfista dominicano que sigue bien de cerca mi carrera, especialmente las gracias al Ministerio de Turismo y a las empresas locales que han creído en mi trabajo. Estoy al 100% de salud y mi juego bien certero hacia este año en el que esperamos dar el gran zarpazo de la victoria.

¿Cómo fue el 2016 para ti?

Estoy muy contento de haber podido jugar 16 eventos del PGA Tour Latino America. Es un privilegio poder seguir alcanzando mi sueño y contar con el apoyo de todos. En lo concerniente a mi juego, avancé mucho en la parte mental y la parte física de una manera muy positiva.

¿Cómo sientes que terminó 2016 con respecto a otros años?

El año terminó muy positivo ya que pude ganar el primero torneo del Canita Tour en Punta Cana. Fueron dos días de mucho viento en La Cana y pude jugar bastante parejo para convertirme en el primer campeón de ese novel Tour. Venía de haber quedado 4to en el Personal Classic de Argentina, un torneo del PGA Tour Latino, por lo que me sentía muy contento con mi juego en general. En comparación con otros años siento que progresé de manera sistemática, y que acumulé más experiencia la cual me servirá en el futuro a corto plazo.

¿Qué tipo de ajustes crees que necesita tu juego?

Mi juego en el campo está bien, pero debo enfocarme más en seguir trabajando la parte mental, seguir con mis rutinas de practica y preparación física en Lake Nona, Orlando, para así poder competir y ampliar mi agenda de juego en 2017.

¿Dónde tienes que trabajar más para perseguir el éxito en 2017?

Como te mencioné la parte mental es para mi la clave para alcanzar el éxito no solo en este año sino siempre.

A finales de 2016 volví a trabajar con un preparador mental y el resultado fue inmediato pues la semana siguiente salí 4to. en Argentina.

Con la pegada que tengo y mi toque sobre el green es suficiente para poder llegar al Web y seguir avanzando hacia el PGA Tour. Es cuestión de seguir trabajando de manera inteligente y darme y aprovechar todas las oportunidades posibles en este 2017.

¿Cuál es tu estatus actual en el PGA Tour LA?

Este año empiezo sin status en el PGA Tour Latinoamericano pero quiero jugar entre 5-7 eventos de ese Tour, y obviamente recuperar mi tarjeta.

¿Planes inmediatos en tu carrera.

Seguirás solo orientado al Tour Latinoamericano?

Jugare el Q-School del PGA Tour Canada en Abril y en Septiembre tengo los Q-School del Web.com Tour y del Tour Europeo. En el interín jugaré también las clasificaciones de los lunes para los torneos del Web.com en USA y así poder pasar directo a esos eventos. También estaré jugando torneos profesionales independientes a nivel local en la Florida cuando esté en mi casa de Orlando.

¿Qué tienes que decir a los dominicanos que te siguen?

Primero enviarle un saludo a toda mi gente de la República Dominicana.

Gracias por el apoyo y espero poder regalarles a todos la victoria que esperan este mismo año. Vamos con todo!! Willy derrocha optimismo y sin dudas este es un aspecto vital en un juego que tiene tanto que ver con la parte mental. Ojalá este sea el año en el que podamos celebrar su victoria en la ya exigente gira que se a convertido el PGA Tour Latinoamericano. Ese sería el mejor regalo a los Fiebures del patio!