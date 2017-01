¿Perdieron las Águilas?

Héctor J. Cruz

Hace apenas 3-4 años, el equipo Aguilas Cibaeñas estuvo en dos finales seguidas ante el Escogido. La primera fue en enero de 2012 perdiendo en el máximo de 9 juegos, y estuvieron a punto de ganar. El siguiente campeonato los cibaeños fueron barridos en 5 juegos, siendo el Escogido dirigido por Audo Vicente. El mismo hombre que le ganó la final en 9 partidos (5-4), ahora al frente del otro equipo de la capital, los Tigres del Licey. Cuatro años después, en enero 2017, las Aguilas vuelven a la final y pierden su tercera oportunidad seguida. Su último campeonato, el número 20, ocurrió en 2007-08.

Desde un punto de vista práctico, el equipo de Santiago sigue haciendo tremendos esfuerzos por meterse nuevamente en una corona. Vean ustedes los siguientes detalles:

.-En marzo del 2016 contrataron a Manny Acta como vicepresidente de operaciones de beisbol, proyectándolo como un hombre que podía llevarlos a una situación ganadora.El torneo anterior, las Aguilas ni siquiera pudieron avanzar al round robin. La contratación de Acta significaba, en un futuro cercano, un rompimiento contractual con el gerente de entonces Ramón Peña, y así lo hicieron. Decidieron perder un dinero para abrirle las puertas a Manny.

.- En noviembre último, el equipo tenia record de 10-12 bajo el mando de Felix Fermín, pero Acta decidió que ya estaba bueno. Se quitó la ropa de oficina, bajó al terreno de juego y asumió las funciones de manager. ¿El resultado? Manny clasificó al conjunto, ganó en forma fácil el round robin con una racha de 9 victorias, y llegó hasta el 9no. juego de la final.

Una final la gana cualquiera, a menos que haya superioridad suprema de uno de los dos equipos. En el caso de esta , se advirtió que las Aguilas tendrían el favoritismo, pero muy ligero sobre un Licey que presentaba mejor pitcheo abridor, lo cual a veces es clave en cualquier beisbol.

Pero noten ustedes que previo y en el curso de la serie sucedieron los siguientes hechos:

.- Lesión de un pitcher iniciador clave como Francisley Bueno.

.- Momentos amargos con las tragedias de Andy Marte y Yordano Ventura..Cierto que ellos no estaban jugando, pertenecían al equipo, pero como quiera ese tipo de tragedia se inmiscuye en el sentimiento de algunos y los afecta.

.- Disputa interior con Héctor Luna, un veterano jugador ícono aguilucho quien se marchó a media final.

.- Abandono de juego de Jonathan Villar, su jugador de más cartel y la chispa inspiradora.

.- Abandono de juego por Danny Santana y Kennys Vargas cuando la final estaba en sus últimas.

.-Todo esto se conjugó, mientras Licey respondía con una cadena de 3 victorias, que prácticamente le aseguraron la serie. Luego de eso, las Aguilas respondieron con dos victorias al hilo, intentaban hacer el milagro, pero las cosas resultaron para los liceístas.

El consejo directivo de las Aguilas debe aceptar que tuvieron una gran temporada, con un estadio hermoso y brillante, lleno con una frecuencia increíble, y que la Marca Aguilas Cibaeñas revivió, creció y se fortaleció nuevamente...Aunque no fueron los campeones.

Si no me creen, pregúntenle a Juanchy Sánchez., su comercializador y principal accionista del equipo.

Las Aguilas no ganaron el título, pero sí ganaron en todo lo demás. Y por suerte para ellos, como decía Freddy Mondesí (f), siempre habrá un octubre.

DE INTERÉS. Me parece correcta la posición de Manny Acta de no retornar como manager para el próximo torneo...El puede continuar en el puesto, pero ya sería una decisión personal pues no creo que el equipo tenga oposición...¿Candidatos? Debe haber muchos, pues cualquiera quisiera dirigir a las Aguilas...Audo Vicente será “agente libre”, y no entiendo esa postura del Licey...Si este señor acaba de darles el título llegando hace poco (tomó el puesto de Pat Kelly a finales del round robin), el club debería emitirle contrato de inmediato para el próximo torneo...Eso deben hacerlo al menos cuando pase la Serie del Caribe, si es que quieren conversar algo...¿O no lo quieren de vuelta?..Si lo quieren, ¿para qué darle largas?... Licey tiene elecciones de nuevo presidente a mitad de año (en junio), y tal vez el actual Miguel Angel Fernández quiera dejar esa decisión para el nuevo mandamás...El pasado torneo fue escenario para el surgimiento de algunas figuras de las Aguilas, como Ronny Rodríguez, a quien recomiendo que defina una posición defensiva fija lo antes posible.El tiene vocación ofensiva, pero no le conviene pintarse como utility..Ese tipo de jugdor no gana buen dinero, aunque batee mucho....Brayan Peña, el cubano, demostró que no estaba en condiciones de juego, problemas en las rodillas y muy gordo. Intentaron usarlo en la defensa, pero no pudieron... Josh Jody fue una sensación para el torneo, tampoco le hicieron carreras en la final y se fue del campeonato con una labor para la historia...Juan Francisco no va a Culiacán, lo que será una gran baja de poder..¿Qué pasó ahí?... Este martes hay mucha actividad en la pelota: a las 9 el Licey será recibido por el presidente Danilo Medina, a las 11 los Dodgers reinauguran en Campo Las Palmas, y a las 3 el equipo dominicano parte a México a la Serie del Caribe. ¿Quieren más?