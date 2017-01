Los Orioles no conversan con Manny Machado sobre extensión

Brittany Ghiroli

MLB.com

Baltimore

Los Orioles, que ahora mismo le están poniendo los últimos toques a su equipo para el 2017, no han hablado con el antesalista Manny Machado sobre una posible extensión de contrato.

Machado, quien cumplirá 25 años de edad en julio y ha sido convocado a tres Juegos de Estrellas, asegura no estar disgustado porque el club no ha hablado de mantenerlo en Baltimore. El infielder de ascendencia dominicana es uno de varios jugadores que podrían convertirse en agentes libres después de la temporada del 2018.

“Hay otras prioridades y lo comprendo. Me faltan dos años y está fuera de mis manos. No les puedo decir, “Oigan, esto es lo que quiero’. Las cosas no funcionan de esa manera”, dijo Machado. “Ellos saben que quiero jugar aquí. Esta es mi organización. Quiero jugar para este equipo. Me eligieron en el draft. Llegué a Grandes Ligas con esta organización. Todo lo he hecho con este equipo. Este es el único equipo que conozco, así que estaría encantado de firmar una extensión.

“Preferiría ganar un anillo a firmar un contrato a largo plazo. Están haciendo lo necesario para encaminar las piezas indicadas. Cuando llegue el momento, sé que van a venir a tratar de hacer algo. Pero por el momento, simplemente buscamos poner el mejor grupo de 25 jugadores en el terreno y ver qué sucede”.