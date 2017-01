Héctor J. Cruz

Ayer, en medio de los llantos de los aguiluchos y la alegría y “cuerdas” de los liceístas, escuché a Rico Carty en la Z 101 repetir lo que ha estado diciendo en los últimos 20 años: “Yo he sido el mejor bateador dominicano de todos los tiempos”. La gente está acostumbrada a escuchar esa expresión del simpatico hombre de San Pedro de Macorís, y una vez en TV le pregunté si el beisbol no era un asunto de estadísticas y cómo se comparaba él con los grandes números de otros dominicanos. Me dijo que no le hiciera caso a los números, que él ha sido el mejor de siempre. Así las cosas, desde entonces he tomado el asunto a diversión, naturalmente manteniendo el debido respeto y consideración para el Rico.

Aprovecho la ocasión para dedicarle a él mismo los números de otros jugadores, a ver si él se dedica a estudiarlos y posiblemente revisar su planteamiento de que ha sido el mejor, aunque de esto último no guardo muchas esperanzas. Creo que Rico dice eso para llamar la atención y poner un poco de chistes en el ambiente. Veamos:

JUGADOR PROM. HRS. CE HITS

Ricardo Carty . 299 204 890 1677

Albert Pujols .309 591 1817 2825

Alex Rodríguez .295 696 2086 3115

Sammy Sosa .273 609 1667 2408

Manny Ramirez .312 555 1831 571

Vladimir Guerrero .318 449 1496 2590

Miguel Tejada .285 307 1302 2407

Moisés Alou .303 332 1287 2134

Hagan ustedes también el estudio comparativo, dejando de lado la posibilidad de que Rico diga que algunos de ese grupo no califica porque sus nombres están vinculados al tema esteroides.

LAS PERDIDAS:.Como sucede cada torneo de beisbol dominicano en la última decada, cuando se entra a las dos últimas fases empieza la pérdida de jugadores importantes, no importa el poder o la nombradía de determinado club. El año pasado, cuando Licey entró a round robin y finales se les fueron algunos miembros relevantes, como Arismendy Alcántara, Domingo Santana y Marco Hernández, para solo citar tres. Algunos son detenidos por sus clubes de liga grande, otros firmados por las ligas asiáticas de Japón , Corea o Taiwan,..y otros por simple desinterés.

Ahora las Aguilas Cibaeñas han sido víctimas pues parte de su plantel ha sido retirado de imprevisto. Todo empezó con el lanzador José Ureña, de los Marlins, quien fue clave durante el round robin dominado por los aguiluchos con tremendo record de 14-4. Ahora han perdido a Jonathan Villar, retirado por Milwaukee, ayer se marchó Danny Santana para un evento en Minnesota, y hoy hará lo mismo el boricua Kennys Vargas, del mismo club. Así las cosas, cada equipo siempre debe acudir a su personal suplente para enfrentar estas calamidades, que tienen su origen en el irrespeto que tiene la MLB con las ligas del Caribe , el cual también contagia a los propios jugadores. Es una especie de plaga, que daña planes y estrategias por doquier.

(Las Aguilas también perdieron al cubano Francisley Bueno, lesionado, y antier a Héctor Luna, quien tuvo un pinche con el manager Manny Acta, hizo maletas y se fue de viaje).

DE INTERÉS: El Sr. Juan Ramón Gómez Díaz, de Telemicro, hizo el lance de honor anoche antes del 7mo. juego de la final.. Digital 15 y Telemicro Internacional se integraron a la retransmisión de la final, que tiene a los canales 29 y 4 como matriz...David Ortiz verá su número retirado (34) por Boston en una ceremonia del 23 de junio próximo.. Esa noticia se contrapone con los comentarios de redes de Pedro Martínez de que David podría echar hacia atrás su ya consumado retiro...La oficina de Pro Consumidor no debe ser descalificada ni subestimada por la gente de Lidom pues cualquier iniciativa que ellos tengan en favor de los fanáticos siempre será válida... El amigo Jorge Torres, director ejecutivo de Lidom, les metió duro ayer en su cuenta de twitter, pero no debe ser así. El debe recordar que su cuenta no es la de un independiente, es funcionario bien alto de la liga...y lo que diga o hable se proyecta en nombre del organismo... Los Dodgers metieron unos millones para remodelar su academia en el sector Guerra , y tienen un acto de reinaguración el próximo martes 31 a media mañana... Esa academia fue construída y fundada por Peter OMalley y Rafael Avila en 1987, la primera de ese orden en el país.Que no se olvide...José Offerman fue manager por un juego antenoche en el Quisqueya, ante la expulsión de Audo Vicente.. Offerman fue el dirigente del Licey cuando las Aguilas ganaron su última corona, 2007-08..Luego fue manager del Licey en la Serie del Caribe, celebrada en Santiago, y los azules fueron completivos ante la ausencia de Puerto Rico. Offerman y Licey fueron campeones, y acusados de “robarse” el monumento..