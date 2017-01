El Ángel de los tableros

Alex Rodríguez

Tras el partido del pasado domingo -en el cual terminó con 21 puntos y 20 rebotes-, el dominicano Ángel Delgado (Seton Hall) fue elogiado por el coach contrario, Chris Mullin (St. John¥s) quien dijo que el criollo lució como Moses Malone.

Aunque nada es imposible, lo más probable es que el nativo de Haina no llegue a la estatura del finado centro, pero ha empezado a ser sujeto de atención en el baloncesto de la NCAA.

Con la actuación señalada es el primer dominicano con un 20-20 en el basket universitario de los Estados Unidos. Además de establecer una marca para los criollos con su total de rebotes.

En la actualidad, el centro y delantero de 6-10 de estatura, 240 libras y tercer año ocupa el segundo lugar entre los máximos reboteadores de la liga con un promedio de 12.4 por partido.

También está promediando 14.7 tantos por encuentro y amenaza con ser el segundo dominicano que promedia un doble-doble en una temporada de División I del baloncesto de la NCAA.

Su labor tiene a su universidad ubicada entre las 35 mejores en el ranking semanal y con una alta posibilidad de poder ingresar al torneo de la NCAA en la Locura de Marzo.

Todavía tiene mucho por aprender. Sobre todo en el aspecto ofensivo, manejo de balón, porcentaje de lances libres.

Pero tiene algo que no se aprende. Bravura debajo de los tableros y un gran instinto para capturar los rebotes.

Más rebotes en un juego

20 - Ángel Delgado, Seton Hall, contra St. John¥s, 22 enero 2017

19 - Iván Almonte, FIU, versus New Orleans, 19 enero 206

19 - John García, Seton Hall, ante Navy, 23 noviembre 2007

19 - Ángel Delgado, Seton Hall, contra DePaul, 22 enero 2015

19 - Ángel Delgado, Seton Hall, versus Marquette, 11 enero 2017

18 - José Vargas, LSU, ante Florida, 16 diciembre 1986

18 - Tito Horford, Miami, contra Florida, 21 febrero 1987

18 - Al Horford, Florida, versus Alabama, 5 febrero 2005

18 - Iván Almonte, FIU, ante Arkansas, 11 febrero 2006

18 - John García, Seton Hall, contra USC, 20 noviembre 2008.

Unico con doble-doble

Solo un dominicano ha terminado una temporada de la NCAA promediando un doble-doble en puntos y rebotes.

Han pasado por la liga Felipe López, Luis Flores, Francisco García, Charlie Villanueva, Al Horford y Karl-Anthony Towns, entre otros.

Pero el honor corresponde a Iván Almonte, quien con la Universidad Internacional de Florida, terminó con averages de 14.7 puntos y 11.2 rebotes en 25 partidos durante la temporada 2005-2006.

La opinión de Cynthia

