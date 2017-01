¿Supervisando?

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

twitter: hectorj_cruz Facebook. hjcbeisbol@listindiario.com

El Estado Dominicano tiene una oficina llamada Pro Consumidor que, en esencia, tiene por funciones

vigilar todo el mercado dominicano de bienes y servicios a fin de que no perjudiquen a los ciudadanos compradores. Hubo un percance el año pasado pues esa institución le metió una multa a la Liga Dominicana de beisbol por haber hecho falsa publicidad alrededor de un famoso “jonron derby” que nunca se dio. ¿Qué sucedió con eso , cuál fue el fallo de los organizadores, la Federación Dominicana de Peloteros y la Lidom? Que promocionaron unos nombres extraordinarios (encabezados por Miguel Cabrera y vladimir Guerrero), y a fin de cuentas el evento se cayó porque los anunciados no pusieron interés o no recibieron permisos de sus equipos MLB. Proconsumidor hizo un jucio en contumacia a la Lidom imponiendo una fuerte multa por “la falta cometida”. ¿Qué hizo la liga? Procedió a una apelación, la cual todavía está en veremos en un Tribunal Administrativo de Santo Domingo. Ese expediente lo pusieron a dormir y todavía no se ha despertado.

LAS BOLETAS: Ahora, faltando dos juegos para que termine la serie final, aparece de nuevo ProConsumidor y reclama a Lidom que explique los procedimientos de venta de boletas porque las quejas de los compradores (fanáticos), abundan demasiado. Se acusa a Lidom de no tener un sistema idóneo de venta, al contrario dicen que propicia y da facilidades a un mercado negro que abusa de los precios en la reventa.

Imagino que, de acuerdo a las leyes, la liga está en el deber de corresponder a esta petición, pero pudiera hacerlo el próximo lúnes o dentro de un mes, porque ya para esta serie final no se debe hacer nada. Y no se debe descartar la posibilidad de que, con Proconsumidor metiendo sus narices, le echen un vistazo para ver cómo se consigue un sistema de ventas racional, y que evite el trauma que deben enfrentar los fanáticos (abonados o no) para adquirir boletos. Digamos a partir del próximo torneo.

De otro lado, las autoridades de la liga deben ponerse de acuerdo con el gobierno para, paralelamente, eliminar el famoso mercado negro que tanto daño hace a los fanáticos porque, al adquirir boletas por adelantado en grandes cantidades, los precios de reventa se elevan a niveles increíbles.

A Proconsumidor que siga adelante, y que busque ayudar a Lidom en el mejoramiento de este lío. Con presión o sin presión.

LAS ACADEMIAS: El lector Manuel Acevedo pregunta si las academias de beisbol que funcionan en el país no tienen en su agenda de clases dar charlas orientadoras sobre conductas y prevenciones a sus jóvenes peloteros.

Pregunta, por ejemplo, si no está incluído el asunto de cómo comportarse cuando están fuera del terreno en actividades festivas como fiestas, parrandas, etc. ¿No se les dice que nunca deben manejar si están tomando algun tipo de alcohol? ¿No se les aconseja que durante su carrera de atleta no tomen alcohol en exceso? Digamos que así, que las academias lo hacen una y otra vez, pero no hay forma de controlarlos.

Falta que cada pelotero ponga conciencia y estableza su propia prevención para evitar acontecimientos trágicos como los recientes. Y esto, desde luego, aplica para todos los ciudadanos, no solo para los peloteros o personas del mundo del espectáculo. Chequeen la increíble frecuencia que suceden accidentes de tránsito aquí, que tiene a RD en un puesto cimero a nivel mundial. ¿Cómo es posible?

DE INTERÉS: Entonces, dice un reporte que Hanley Ramírez está entrenando en algun lugar de Miami con miras a los entrenamientos y al clásico mundial. Trabaja junto a Carlos Santana y Miguel Cabrera, entre otros. ¿Y Licey? Esperando su regreso, al menos los fanáticos. Los directivos saben la realidad... Luis Valbuena, el venezolano que jugó los dos últimos años con los Astros de Houston, firmó pacto con los Angelinos de los Angeles y será compañero de Albert Pujols.....Rafael Correa, el presidente de Ecuador que está en un evento de la CELAC en Punta Cana, practica ciclismo al empezar el día como parte de su preparación física... Antes del partido de anoche en el Quisqueya, Licey tenia 27 carreras anotadas y las Aguilas 23...El pitcheo abridor aguilucho se debilitó mucho luego de la partida de los cubanos Roenis Elías y Francisley Bueno... Tres equipos de la NBa han sido autorizados a colocar publicidad en sus uniformes.. Antes lo tenian Sacramento y Filadelfia, y ahora se une Boston a partir del próximo año...Aqui eso no es problema, hace tiempo tenemos publicidad en exceso..