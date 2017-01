Un joven de Los Mina es el monarca europeo del peso supergallo

Yoel Adames F.

yoel.adames@listindiario.com

Santo Domingo

Llegó a los 15 años de edad a España, cuatro años después un amigo le telefoneó para preguntarle si era capaz de volver a boxear, como cuando niño. Hoy día a los 28, el “Bebé” es el campeón de Europa.

Abigail Medina nació en Los Mina, en los suburbios que conducen al puente que une a la zona Oriental con Sabana Perdida, donde siendo un adolescente practicó con brevedad el arte de fistiana en el club Julito López, bajo la tutela del entrenador Jesús Díaz Pujols (Papito).

“Cuando llegué a España mi padre me dijo del gran esfuerzo que habían hecho él y mi mamá para que llegara allí, me pidió que estudiara una carrera y duré tres años hasta lograr titularme en mecánica especializada en motor”, recuerda.

“Ahí vino la llamadita de mi amigo -yo trabajaba en un taller de motos, lleno de grasa y combustible por doquier-, se me movió el “gusano” que vive dentro de todo aquel que se ha subido a un ring, no le dije si de una vez, lo que encendió la chispa fue que un día en una cancha de Barcelona perdí jugando básquet y cuando me senté escuché a un señor comentarle a otro sobre un dominicano que estaba acabando de lo bueno que era sobre el ringÖ

“Escuchando el comentario me fui acercando poco a poco a ellos, rodándome en la grada, y no me aguanté y le pregunté: ¿usted habla de Rafael Pujols, señor? -¡Si, ese mismo!”.

Afirma que desde entonces tomó mucho entusiasmo por los éxitos de su amigo y entendió que tenía motivos para darse un chance en el ring.

A puños limpios

Bebé afirma que complació a su padre, “me hice profesional en motos, pero tenía derecho a hacer lo que mi corazón quería: necesitaba guerrear y abrirme paso con algo que me hiciera feliz”. Firmó un contrato con Javier Gallego Quintana y lo entrena un dominicano, un hermano que sin él no fuera lo mismo, Rafael -El Pollo- Ramírez.

“Dios sabe lo que hace que me puso al Pollo en mi camino, juntos hemos vivido buenos y malos momentos, pero si ves tengo 17 victorias, solo 3 derrotas y 2 tablas; lo que dice que hemos disfrutado muchísimo más que lo que sufrimos y con las conquistas primero de la faja de la Unión Europea y luego la ansiada corona Europea, ha sido un regalo de DiosÖ y quién sabe si podemos sumar la mundial”, explica con júbilo el dominicano residente en Barcelona.

Primer rey Europeo

Su última salida al ring fue a inicios de diciembre cuando en Las Palmas, Islas Canarias, se impuso por unanimidad a Jeremy Parodi (38-3-1), en la que atrapó el cetro del Viejo Continente; en octubre de 2015 acabó por nocaut con el italiano Emiliano Salvini (17-20-2), a los 2:33 del sexto asalto para reconquistar su primera corona, la supergallo de la Unión Europea.

Entre muchos pugilistas dominicanos que han brillado en Europa, de la calidad de Leo Gómez, Wilson Rodríguez, Pedro -El Chinito- Sánchez, Laureano Padilla, Freddy -Italo- Cruz, Juan Ramón Medina, Billy Vargas, Rafael “El Pollo” Ramírez, Carlos Montero, Johnny Díaz, Santiago Rojas, Félix Lora, Rafael Bejaran, Ruddy Encarnación, Roberto Hilario, entre otros, ninguno, ni uno, pudo alcanzar el bien pagado cetro Europeo, que posee hoy el “Bebé” Medina.

Rigondeaux, el papá

Refirió que el cubano Guillermo -El Chacal- Rigondeaux (17-0, 11 KOs) es el mejor peleador de las 122 libras y que si tuviera que enfrentarlo, lo haría con mucho honor y se prepararía para vencerlo, pero que no deja de reconocer que es el rey de la división.

“Es un boxeador muy incómodo, pero además es un genio del ring, mucha defensa, rápido, con él las cosas se dificultan más que con cualquier otro peleador, pero a la televisión no le gusta mucho ese tipo púgil. El boxeo era medir al mejor con el siguiente mejor; ahora es quien lleva la gente a llenar las gradas y quien venda más TV”, detalló.

A sus 36 años la técnica boxística de Rigondeaux ha sido indescifrable en el profesionalismo, lo que le ha llevado a coleccionar coronas casi de todas las entidades, de las cuales luego lo despojan por la ausencia de rivales.

Destituido a finales de 2017 por la OMB, el nativo de Santiago de Cuba expone sus cetros de supercampeón AMB y de la IBO, ante el también inmaculado Moisés Flores (25-0-0, 17 KOs) a finales de febrero.

“Yo iba a hacer el Europeo contra el primer retador James Dickens (22-1-0, KO) pero el decidió ir tras la faja de Rigondeaux y fue sepultado”, dijo.

DATOS DE MEDINA

Nombre: Abigail Medina Peguero

Edad: 28 años

Hermanos: 4

Casado: 10 años

Cónyuge: Karen Susana Vasco

Carrera: Técnico reparación motor

Mánager: Javier Gallego Quintana

Peso: Supergallo

Récord: 17-3-2, 8 KOs

Títulos: Europeo y Unión Europea

Ranking: No.5 CMB y FIB

CON CUALQUIERA

El “Bebé”, como bautizaron a Medina cuando llegó al gimnasio porque todos lo superaban en edad, ya tiene 28 años y planes muy claros de escalar a la cima.

“Estamos metidos, mis manejadores me han asegurado que ocupamos la posición número 5 en el ranking de la FIB y también somos número 5 en el de CMB; eso quiere decir que tenemos chance de hacer un mundial por dos organismos fuertesÖ El de la FIB lo tenía nuestro compatriota Yonatán Guzmán, un buen peleador, mucho talento para él, pero el 31 de diciembre cayó en Japón y así no tendremos que chocar dos dominicanos de seguir nuestro ascenso.

“Del lado del CMB hay un japonés, pero el título ha sido declarado vacante y lo van a disputar en febrero dos invictos, el inglés Gavin McDonnell (16-0-2, 4 KOs) y el mexicano Rey Vargas (28-0-0, 22 KOs.) en Ice Arena, Yorkshire, en Reino Unido”, explica. “No se que ocurrirá, todo dependerá de mi promotora, si aparece el chance del mundial, lo tomamos; sino iremos a la primera defensa del Europeo”.