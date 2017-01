Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

twitter: hectorj_cruz Facebook. hjcbeisbol@listindiario.com

No solo el pueblo deportista-y no deportista- ha mostrado su pesar y solidaridad ante la tragedia de los peloteros Andy Marte y Yordano Ventura. También lo han hecho un numeroso grupo de jugadores dominicanos de grandes ligas, algunos de ellos con cartel de estrellas.

Todo han escuchado a Edwin Encarnación quejándose públicamente de la no suspensión del juego del pasado domingo. Ha sido tan contundente su declaración pública que incluso dijo que él , David Ortiz y Albert Pujols se habían manifestado ante el presidente de Lidom, Dr. Leo Matos Berrido, el mismo domingo, antes de las 5 de la tarde. Si así fue, ellos manifestaron una militancia que no tiene precedentes, la queja se centró en que la Lidom no puso ningun caso, y siguió adelante con su determinación de jugar.

Pedro Martínez también es noticia por haber enviado un twit donde afirmaba, según otras versiones, que Yordano no falleció en el instante, que al lugar del accidente (sección Los Cacaos, cerca de bonao), que unas personas lo encontraron vivo y que lo habrían asaltado. Las autoridades han desmentido eso y dicen que nadie ha hecho una denuncia de tal naturaleza. Además, el médico legista actuante en el caso señala en su reporte que Yordano murió al instante pues el choque y posterior vuelco de su vehículo fue espectacular. Dizque no tenia cinturón de seguridad.

Ayer, en los funerales, estuvieron presentes muchos jugadores. De Kansas vinieron sus compañeros Mike Moustakas, Eric Hosmer, los venezolanos Salvador Pérez y Alcides Escobar, además del manager Ned Yost y el gerente Dayton Moore.

Entre los dominicanos, Encarnación, Martinez,David Ortiz, Robinson Canó, Fernando Rodney, Danny Salazar, Johnny Cueto,Edinson Volquez, Wily Mo Peña.También, ejecutivos de Kansas y de otras organizaciones.

La solidaridad estuvo presente para acompañar a la familia, y eso es digno de encomio. Igualmente la prensa de Santo Domingo, e internacional, se trasladó a Samaná.

DETALLES: Alrededor del lamentable acontecimiento, debo abundar en algunos hechos:

.-Se ratifica que Yordano Ventura estuvo la noche del sábado en una actividad festiva en San José de Ocoa, sus amigos se habrían ído a un hotel y él partió solo cerca del amanecer hacia un lugar todavía no especificado. Eso lo sabrán las autoridades en breve.

.- Se aclara, desde Estados Unidos, que los Reales de Kansas City le dan seguimiento cercano a este tipo de hechos por asuntos de contrato y el seguro de vida. Ventura tenía un pacto de 5 años por US$23 millones de dólares (2015-19), y esos pactos tienen cláusulas relativas a las actividades de riesgo o alto riesgo que no deben realizar sus firmantes. La solicitud de autopsia también guarda relación con el posible consumo de alcohol, aunque se ha aclarado que al menos en su vehiculo no había rastro alcohólico.

.-.-A la liga de beisbol, a Licey y Aguilas le seguirán cayendo críticas por haber jugado el domingo. Y así será con todo aquel que -como el suscrito - opina que era una opción de doble vía para tomar una de ellas. Licey y Aguilas manejaron el asunto con todo respeto, y durante el partido no pusieron la música acostumbrada con super bulla. Solo el anunciador de los bateadores y el animnador del Licey rompieron el protocolo pues hicieron su trabajo en alta voz,sin poner caso al momento que se vivía. (Ayer me escribió un lector señalándome que posiblemente yo había escrito un artículo pagado. Hasta eso llegamos en esta controversia).

DE INTERÉS: Anoche, las Aguilas hicieron su acto de homenaje a los fallecidos . En TV, y en el estadio, presentaron un video bastante emotivo... En el partido de anoche estuvo una comitiva de los Cachorros de Chicago que visita el país, encabezada por su presidente Tom Ricketts..Los anfitriones son la cónsul dominicana en Chicago Gisselle Castillo y su representante aquí José Serra...Los Marineros de Seattle anunciaron ayer que retirarán el número 11 de Edgar Martínez, en un homenaje más al boricua .. El evento tendrá lugar el 12 de agosto, y será apenas el segundo en recibir tal honor luego del retiro del número 24 de Ken Griffey Jr... Edgar jugó toda su carrera con los Marineros, y actualmente es coach de bateo.Está en las boletas del Salón de la Fama, y este año recibió 58.6 porciento... Ya está entre los inmortales del equipo...Los Indios de Cleveland develizarán estatuas de dos distinguidas figuras de su historia, Frank Robinson y Lou Boudreau... Eso sucederá el 5 de mayo y el 27 de agosto...En Venezuela juegan la final Aguilas del Zulia y Cardenales de Lara.-..Antenoche hubo que suspender el partido del día porque se armó una trifulca entre fanaticos....