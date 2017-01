¡Golf Channel AM Tour, Auténtica competencia!

Félix Olivo

Santo Domingo

Con renovados brios regresa al país el Golf Channel AM Tour, esta vez organizado por quien escribe y su empresa Golf y Punto EIRL. Decidí dedicarle esta página porque sé que hay muchas interrogantes acerca del Tour y su forma de competencia, los flights o categorías, fechas de juego y sus reglas. A continuación los detalles:

Acerca de Golf Channel. Golf Channel es la red de televisión por cable o satélite mas importante del golf mundial.

Su sede central se encuentra en Orlando, Florida y cuenta con una audiencia de mas de 300 millones de hogares suscritos en todo el mundo. Desde hace años viene dando paso a la explotación de su marca con productos inherentes a la industria del golf. Este Tour es uno de ellos.

Que es el Golf Channel AM Tour? El GC AM Tour es un Tour pensado, dirigido y organizado exclusivamente para jugadores Amateurs con la garantía y aval del Golf Channel, el cual proporciona a jugadores de cualquier edad y habilidad una auténtica experiencia tipo PGA Tour. Los jugadores compiten contra jugadores de su nivel de la manera mas justa (por flights, no por categorías y sobre la base de score gross), en los mejores campos del país, y con la posibilidad de clasificar y competir en el exterior. El Tour brinda una experiencia muy parecida a la que viven los profesionales pues las salidas son por tee time, se anuncia cada jugador en el tee de salida, y se exigen los mismos estándares de cualquier Tour profesional (ropa adecuada, puntualidad, tiempo de juego, etc.). Además se compite por una orden del mérito acumulativa por puntos durante la temporada (igual a la FedEx Cup). A nivel internacional (y aquí también) importantes marcas patrocinan el Tour como son Srixon, Cleveland Golf, Avis Rent a Car, Golf Now, Winn Grips y Antigua Apparel.

Cómo se compite: El jugador se inscribe pagando una anualidad en la página oficial del GC AM Tour. Este pago le otorga acceso al Tour y una cantidad de privilegios como parte de su membresía. Para los fines del GCAT, el hándicap solo se utiliza para fines de ubicarlo en su flight, pero las competencias son por score bruto.

Course el 25, y el 26 en Corales Golf Course. para los Seniors (50 años en adelante) son los mismos flights, pero juegan de diferentes distancias. No hay flights para Super Seniors.

¿Cómo pertenezco al Tour? Jugadores de todas las edades y habilidades son bienvenidos y se coronará un Campeón Nacional para cada uno de los flights en el evento de cierre de dos días que será en agosto. Tu inscripción te otorga los siguientes artículos y privilegios: Shirt Oficial del GC AM Tour, Gorra Oficial del GC AM Tour, Bag Tag exclusivo para miembros, 1 Año de membresía en el Tour (365 días), oportunidad de competir en CUALQUIER Tour Local en Estados Unidos, oportunidad de competir en los Majors pactados a 36 hoyos, oportunidad de clasificar a los eventos de cierre (Campeonatos Nacionales en EEUU), y el manejo de tu hándicap. Las membresías están abiertas para todo aquel que le guste la competencia, con la ventaja de que sólo compites contra jugadores de tu mismo nivel de juego. Inscríbete en http://gcamtour.com/tour/dominican-republic/

Para información adicional, pueden escribir a www.golfypunto@gmail.com . No te pierdas la oportunidad de competir de la manera mas justa, al mas alto nivel y en los mejores campos del país.

FICHA TÉCNICA DEL TOUR

Duración: Siete meses.

Formato de juego: Medal Play (By Strokes).

Formato de competencia: Por acumulación de puntos.

Flights: Seis regulares y seis Seniors.

Campos y fechas de competencia:

* Febrero 11, La Estancia Golf Club (Kick Off).

* Marzo 25, Iberostar Golf Course .

* Abril 29, Dye Fore, Casa de Campo.

* Mayo 27, Punta Blanca Golf Club.

* Junio 24, The Lakes Barcelo, Bávaro.

* Julio 29, Teeth of the Dog, Casa de Campo.

* Agosto Gran Final de dos días en La Cana Golf