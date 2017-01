Protección

Yoel Adames F.

Los atletas, pero sobre todo las grandes figuras (para que los que vienen detrás se preocupen por ser los mejores) deben tener atenciones especiales, “casi privilegios”, porque es de la forma que se incentiva a la mayoría a luchar. Cuando a la mediocridad y lo menudo se le da todo, entonces se inflan como el bambú y no progresan, se quedan en su estado natural y lo peor, exigiendo como los mejores.

México, a pesar de tener cientos de campeones mundiales de boxeo, tiene un programa especial que apadrinó uno de los hombres más ricos del planeta, Carlos Slim, mediante el cual ese pequeño grupo tiene cubiertos todos sus problemas de salud al mas alto nivel.

La pasada semana le tocó al glorioso ex rey welter José Ángel “Mantequilla” Nápoles, cubano, nacionalizado mexicano, uno de los mejores peleadores latinos de todos los tiempos. Mantequilla, con serios problemas de salud, primero recibió asistencia en su casa en Ciudad Juárez, mediante el sistema “Médico en tu casa” y luego de casi “resucitarlo”, a los pocos días se lo llevaron a Ciudad de México para terminar de recuperarlo. No quiero hacer comparaciones baratas, pero no hay que ser Carlos Slim para hacer estas cosas.

SUPERSANCHEZ: Dudo que no hayan leído el reportaje de hace algunos día sobre las nuevas metas de Félix Sánchez, sobre todo aquella de fabricar un doble suyo, pero con todo el material autóctono, puro dominicano no como el y Luguelín, según me reveló, quienes tienen sangre dominicana, pero uno fue hecho en los Estados Unidos y el otro en Puerto Rico… Félix es un hombre de retos, por ello siendo un “viejo” trajo un oro de los Juegos Olímpicos.

Aprovecho para hacer un llamado a las autoridades para que respalden esa acción del Super Sánchez, es bueno que le pongan las herramientas en las manos a este hombre para que experimente con un grupo de jóvenes que tiene ahí, en la pista, hace ya dos meses. El me dijo que quiere ver la cara de alguien ahora, cuando están empezando, cuando los chicos no tienen tenis, licras para ejercitarse y hasta el agua que consumen la llevan en botellas usadas desde sus casas; hace falta de todo allí, anímese vaya ahora, sector privado, señores de Miderec, todos con Félix.

BADOU JACK: El flamante campeón supermedio del CMB acaba de renunciar para irse a la división inmediata a buscar su segunda corona, algo que no entiendo bien. El es “Embajador de buena voluntad y la paz, del CMB”, el moreno vive en Las Vegas, Nevada, con su hermosa esposa Jasmine y su hija de apenas meses; Jack tiene 33 años y nació en Gambia, país que representó en los Juegos Olímpicos de 2008; luego vivió en Estocolmo, donde hizo carrera pagada y se nacionalizó en Suecia.

¿PROTEGIDO?: El pelador de Gambia tiene en la actualidad como entrenador al ex rey, en varias ocasiones, de los semipesados Lou del Valle, quien sustituyó a Eddie Mustafa Muhammad, otro rey; para colmo lo maneja el promotor “Money” Mayweather. No sé si es el motivo por el cual le ha ido tan bien, ya que su récord dice otra cosa, algo extraño en el boxeo, por ejemplo, desde que se hizo campeón del mundo los resultados de sus peleas han sido controversiales, decisiones divididas: destronó en abril de 2015 a Anthony Dirrel, en Chicago, y su coronación fue con una votación mayoritaria (un juez votó empate), en septiembre hizo la primera defensa de su faja supermedia CMB frente a George Groves, en Las Vegas, y mantuvo el cinturón por decisión dividida (un juez votó en su contra y dos a favor); sus últimas dos peleas titulares, una en abril pasado ante el ex monarca Lucian Bute, en Washington, y el pasado día 14, unificando faja ante el rey de la FIB, James DeGale, en ambas ocasiones empató de forma mayoritaria (dos de los tres jueces vieron el pleito empate).

A su favor tengo que aclarar que ante Bute, el único juez en ver un ganador le dio 117-111 a Jack; en la unificación frente a DeGale, quien lo tumbó en el primer asalto y Badou le devolvió la caída en el último capítulo, el juez que tuvo un vencedor en su tarjeta contra sus dos compañeros que dieron tablas, también favoreció al africano nacionalizado en Suecia y residente en los Estados Unidos, 114- 112. ¿Que les parece? Este tipo no ha podido ganar claro en sus peleas mundiales: decisión dividida, luego mayoritaria y dos empates; solo hay que tener suerte en la vida.

LATERALES: Nuestro ex campeón del mundo gallo, Juan Carlos Payano no lució como en sus mejores noches la pasada semana ante el mexicano Isao Gonzalo Carranza... Norberto –Meneíto- Jiménez, quien empató en Japón una pelea titular con el local Kohei Kono en 2014, luego ha ganado cinco peleas en línea, que le falta para volver a otra oportunidad ¿manager? o ¿un carnicero? Increíble… Luego de ese combate, Kono realizó dos defensas, perdió el cetro de las 115-AMB y volvió a recibir otro chance, perdiendo por KO… El ex campeón Argenis Méndez tiene marca de 2-3-1 y un “No Decision” en sus últimas siete salidas.