Desde luego que ha surgido una gran controversia sobre si debió posponerse o no el 4to. partido de Licey y Aguilas el pasado domingo en la capital. El argumento es que las muertes de Andy Marte y Yordano Ventura constituye una tragedia de grandes dimensiones, y también estaba el hecho de que ambos estaban activos y los dos pertenecen a las Aguilas, uno de los clubes participantes.

Sin embargo, la Lidom y ambos clubes decidieron jugar, y naturalmente las críticas les han llegado por montones.

¿Estuvo correcto o no jugar ? La suspensión era una opción válida, pero también lo era jugar. Los restos de Marte fueron sepultados el mismo domingo, los de Ventura será hoy en las Terrenas, Samaná. Imagino -no estuve presente- que la liga sopesó los factores y compromisos que tiene de frente con el término de la final y la Serie del Caribe, que empieza la próxima semana en Culiácán, México. Está el elemento de definir el campeón dominicano, conformar el equipo ,. a ver quiénes van y quiénes no, un asunto bastante complicado. (El domingo en el Quisqueya se le rindió un adecuado tributo antes del juego y durante el mismo no hubo la acostumbrada música, que fue prohibida).

Lo penoso de todo esto es que el elemento imprudencia está presente en esta doble tragedia.

En el caso de Marte, amigos dicen que en la madrugada del sábado le advirtieron que no podía manejar pues se había pasado de tragos, y no hizo caso. Respecto del joven Yordano, se cuenta que estaba en una fiesta con amigos en las fiestas patronales de San José de Ocoa, dizque estaban hospedados en un pequeño hotel, pero él partió hacia la zona de Bonao sin decir nada al resto del grupo.. Eso habría ocurrido luego de las 4 de la mañana, y el accidente de tránsito se produjo cerca de las 5 de la mañana en la sección Los Cacaos, del sector Juan Adrián (Bonao). Dicen , no confirmado, que no tenia cinturón colocado, y que inclusive habría sido asaltado por unos tipos que llegaron antes que las autoridades.

SUS CARRERAS: Andy Marte fue un prospecto de importancia a la hora de su firma por los Bravos de Atlanta en el año 2000. Pasaron los años y su proyección futura se fue desvaneciendo, pero jugó en liga mayor su último partido el 6 de agosto, precisamente ante el equipo de Yordano, Kansas City.. Ventura abrió ese juego, aunque no se enfrentaron.

Marte nació el 21 de octubre de 1983 en Villa Tapia, debutó en liga mayor el 6 de julio 2005.

y jugó durante el período 2005-2014 para Atlanta,Cleve land,Arizona. Tuvo promedio de .218, 21 jonrones, 99 empujadas.

En el beisbol dominicano jugó para Toros, Licey, Escogido y Aguilas y los dos últimos años en la liga de Corea.

Yordano tiene datos muy especiales.

El fue parte del equipo de futuras Estrellas vs. USA en 2012, y por ironía de la vida en ese equipo estuvieron también el cubano José Fernández y otro dominicano Oscar Taveras..

Los tres fallecidos en trágicos accidentes.

El año pasado, Yordano tuvo marca de 11-12 y 4.45, y en sus cuatro temporadas 38-31.. Tenía contrato de 5 años por US$23.0 millones, hasta el 2019-.

Ahora viene el tema del Seguro de Vida, de Kansas City y la compañía de Seguros, pero eso irá más lento.

DE INTERÉS: Jugadores y dirigentes de Licey y Aguilas estuvieron ayer en el velatorio de Yordano Ventura... Hoy vienen compañeros de él en los Reales de Kansas City (llegaron ayer), y el sepelio será a las 2 de esta tarde en Las Terrenas... Mientras tanto, esta noche se celebra el 5to. juego de la serie final en el estadio Cibao..hasta ahora ambos equipos han ganado sus dos juegos en casa, lo que significa que quien gane de visitante dará un paso importante...Cesar Valdez, pitcher del Licey, estará agotando su primer turno pues los azules decidieron irse con rotación de 5.. Chris OGrady, zurdo de las Aguilas, no estuvo bien en el primer partido tirando 4.1 entradas de 7 hits y 3 carreras... Casi todos los abridores de la serie se han comportado como “pichecitos” pues saltan del monticulo luego de 4 ó 5 entradas...

Parece que no existe allí un pitcher de verdad que vaya 7 ú 8 innings, especie desaparecida en la Lidom...Yamaico Navarro está super hasta ahora, batea de 16-10, promedio de .625, aunque no ha remolcado una... Emilio Bonifacio de 13-2, Juan Francisco de 14-3, Donovan Solano de 9-4, Anderson Hernández de 6-0, Jason Rogers , de 9-1,.. y se fue a celebrar un cumpleaños de un hijo..Diría un liceísta: ojalá que no vuelva..De las Aguilas, Danny Santana de 11-5 con jonron, Zoilo Almonte de 16-7, 2 jonrones, 4 impulsadas, Chesny Young de 14_5, Johan Camargo de 6-1, Kennys Vargas de 13-2, 1 jonron, y Jonathan Villar, que se fue, de 13-3...