Licey ataca, serie 2-2

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

twitter: hectorj_cruz Facebook. hjcbeisbol@listindiario.com

El análisis previo a la serie final de la pelota criolla decía que las Aguilas eran favoritas porque tenian mejor ofensiva y porque su relevo durante el round robin había sido un coto cerrado mostrando una efectividad alrededor de de 1.20 colectivamente.Se proyectó que luego del 5to. inning Licey tendría problemas en anotar carreras.

La primera parte se ha cumplido bien: las Aguilas han estado haciendo carreras sin problemas, en forma normal . El sábado hicieron 11, ayer 6, es decir 17 en dos partidos seguidos, y eso es bastante. Pero Licey también lo ha hecho y el relevo aguilucho no ha estado tan brillante. Los azules hicieron 4 el sábado, en su derrota en el estadio Cibao, y ayer marcaron 9 para su victoria de 9-6. Pero 5 de esas nueve llegaron luego de mitad de juego, incluyendo rally de cuatro en el 7mo. inning..¿Qué está pasando? El fallo del cuerpo de relevo de las Aguilas es más que evidente, y por eso la serie está igualada a 2 luego de los 4 primeros partidos. Sus bates han sonado bien, pero los azules también.

COMPLEMENTO: Además de eso, vienen ocurriendo algunos incidentes negativos que llaman la atención:

.- LasAguilas habrían perdido a Jonathan Villar, un jugador de primer orden, quien aparentemente fue mandado a parar por su equipo de grandes ligas, Cerveceros de Milwaukee. Cierto que ese club tiene mucha profundidad y la ausencia de Villar no se notará mucho, siempre y cuando los relevistas hagan su labor.

.- No hay información definitiva de Hanley Ramírez, lo proyectaron para activarlo el sábado, pero no ocurrió y ayer domingo tampoco.Junior Noboa me informó que Hanley viajó a Boston al “Fans Fest), y no se sabe cuándo regresa..¿Viajó la primera vez? Parece que no, que fue ahora cuando lo hizo por vez primera, a menos que el mismo jugador aclare eso.

.- Jason Rogers, el inicialista y designado, viajó para estar presente en el cumpleaños de un hijo este martes y Licey espera regrese el miércoles..¿Dejar Licey por un cumpleaños? ¿Volverá? Un liceísta diría que mejor se quede pues su ayuda no se ha notado.

La asistencia ha sido excelente en los dos parques en estos 4 primeros choques y los fanáticos de todas clases sociales se han metido en la final. El lleno ha sido casi total todos los días, la autopista Duarte muy ocupada y los restaurantes de medio camino haciendo gran negocio.

¿El mercado negro? “Abusando” de todo el mundo pues la gente no quiere ver la acción por TV, quiere entrar al play y lo están haciendo pagando 3 mil pesos por boletas de 600 y 5 mil por tickets de 800 pesos. ¿Puede usted creerlo? ..Y tan bellos que se ven esos juegos en TV HD.

TRAGEDIAS: El 11 de octubre de 1985 falleció Ramón Lora, un antiguo receptor dominicano de los Leones del Escogido...El 27 de octubre de 2014 por el mismo motivo murió el jardinero Oscar Taveras, una gran promesa de los Cardenales de San Luis y las Aguilas Cibaeñas en la pelota dominicana. En el interin también en accidentes de tránsito murieron los peloteros William Suero,Rufino Linares, José Oliva,Andújar Cedeño, Andy Araujo y José Uribe González.

Ahora nos invade una tragedia doble, en un horario muy cercano de la madrugada del domingo, inclusive en territorios cercanos. Primero fue Andy Marte, veterano infielder, cuyo carro chócó contra una pared en el municipio de Pimentel, en el Nordeste del país.Dicen sus cercanos que había consumido alcohol en exceso y que le pidieron no manejar.

Más tarde, en un camino de Bonao a Ocoa, pasó un accidente del lanzador Yordano Ventura en que su vehículo se volcó y falleció casi en forma instantánea. Tenia 25 años de edad, y en los últimos años había sonado mucho por su gran potencial.

Estas tragedias no se detienen entre peloteros dominicanos..¿Los motivos? Es un trípode de factores que rondan por sus predios: a) falta de conciencia de lo que significa el peligro de manejar en determinadas circunstancias. 2) Ausencia de educación o irresponsabilidad en no asimilar las orientaciones que por lo general les dan las academias. y3) La confianza que inspira en ellos- los peloteros y no peloteros- el hecho de vivir en un país en que las leyes se irrespetan y que, en el caso de las de tránsito, cualquier violación se puede resolver de variadas formas: con unos pesos, con una llamada telefónica a un ”jefe”, o simplemente preguntándole a la autoridad el clásico ¿”usted sabe quién soy yo?

Pobre situación, que sigue quitando vidas de atletas y afectando familias enteras.

Nota: los restos de Marte fueron sepultados ayer en Villa Tapia, provincia Hermanas Mirabal.. Los de Yordano se hará mañana en Las Terrenas, Semaná, y hoy se espera la llegada de una comitiva de Kansas city, su equipo de liga mayor, encabezada por el el gerente Dayton Moore y el manager Ned Yost.