Carolina Cruz de Martínez

carolinacruzdemartinez@yahoo.com

COYUNTURAL: La vida no siempre nos permitirá tener control absoluto. No importa que tan poderoso, adinerado, famoso, voluntarioso o resuelto sea una persona, ninguno de nosotros tiene la cualidad de soberanamente “cuadrar” todo para que funcione a la perfección.

Dicho esto, cada uno tendrá que lidiar con situaciones que no siempre irán según lo planeado, con personas que no harán lo acordado o esperado, y esto se convierte en factores coyunturales.

Los factores coyunturales son aquellas situaciones que vienen producto de alguna circunstancia que no se produce directamente. Se denomina coyuntura al conjunto de circunstancias, hechos importantes o históricos, contingentes y cambiantes que determinan una situación. Los atletas son influenciados positiva o negativamente por muchas coyunturas que afectan su desempeño y rendimiento, aún y a pesar de sus mayores esfuerzos.

FACTORES. De los factores coyunturales más delicados son las aflicciones familiares. Como todo ser humano, cada atleta proviene de un seno familiar. Cada familia tiene su composición y situaciones que pueden incidir directa o indirectamente sobre el atleta. Cualquier acción a favor o en contra de nuestras familias puede ser tan determinante en el desarrollo del atleta, como lo es su talento u oportunidad. Si alguien exhibe un comportamiento ejemplar, digno de orgullo y de honra, eso dará un sentido de seguridad y de paz al deportista, y se constituye en un valor añadido para el o ella. De igual forma, si alguien lo hace mal, y se conduce erróneamente, esto se convertirá en una mancha, en una carga, en un elemento de distracción para la imagen y el desempeño de ese atleta.

Los factores coyunturales son aquellos de los cuales uno no tiene control, aunque desee cambiarlo o reemplazarlo. Un atleta no tiene control sobre la fragilidad de su cuerpo, que afecta directamente su salud, y por ende el rendimiento. Un atleta no tiene control sobre el factor “comercial “ o negocio que afecta directamente el juego. Un atleta no tiene control sobre la genética que le tocó y el tamaño pequeño del abuelo o los pies pesados de su papa, que le haya tocado por herencia. Un atleta no tiene control de las agendas de los equipos u organizaciones del sistema, pues inciden muchos factores más allá de la pura intención de jugar buen beisbol.

Los factores coyunturales existirán y nos tocará a cada uno enfrentarlos nos guste o no, estemos preparados o no. Hay cientos y miles de factores que serán parte de los desafíos u obstáculos, y estos vienen o para trabajar diferentes cosas en uno, o para desviarnos del camino al éxito: todo depende de como sea nuestro manejo.

COMO ENFRENTAR: Hay factores que vendrán y si lo manejamos bien, fortaleceremos nuestro carácter, desarrollaremos sabiduría, aprenderemos a crear estrategias en medio de la adversidad, y en el mejor de los casos a depender de Dios.

Los factores coyunturales pueden ir más allá de nuestro control, pero no la forma en que los enfrentemos y manejemos. El atleta siempre debe pensar en frío y objetivamente cuando se

trate de cualquier factor coyuntural, pues el mismo generalmente se presenta como factor inesperado y sorpresa.

Es importante que el atleta tenga una lista de prioridades que establezca y practique desde temprana edad, pues eso lo limitará de involucrarse en cosas que no le competen, aunque lleve una carga sentimental. Deben aprender a diferenciar entre responsabilidad y capricho personal, pues pueden verse involucrados en situaciones de terceros, porque quisieron complacer un deseo o placer que ni siquiera tiene que ver con un enfoque personal. Hay muchos que se ven “forzados” a resolver en situaciones que son consecuencia de alguien más, y no de ellos como tal. Esto, es un factor coyuntural.

El atleta es un ser integral que necesita enfocar todas sus energías en una carrera absorbente y exigente, que pide todo lo que se pueda dar. Si el deportista no tiene una lista de prioridades establecidas, cualquier desavenencia o situación imprevista podrá dominar en su lugar. No se puede desgastar las energías que tanto se necesitan para resolver los enfoques de la vida, simplemente porque nos llegó una situación coyuntural.

“Si fueres flojo en el día de trabajo, Tu fuerza será reducida.”Proverbios 24:10. Las decisiones son parte del trabajo. Evitemos dejarnos “flojar” por un factor coyuntural, para que nuestras fuerzas no sean reducidas innecesariamente.