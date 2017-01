Mario Emilio Guerrero

El pasado jueves llegué al estadio Quisqueya-Juan Marichal alrededor del mediodía, con el propósito de comprar unas boletas de palco para un amigo, quien quería asistir ayer al segundo partido del playoff final entre Águilas y Licey. Me encontré con un desorden mayúsculo y ante la aglomeración de gente y el caos imperante, opté por devolverme y ni siquiera intenté subir al segundo nivel del parque, donde se encuentran las oficinas administrativas.

El administrador

Para averiguar qué estaba pasando y poder tener conocimiento de causa para escribir del tema, me comuniqué con Parmenio Rodríguez, administrador del estadio y éste me informó que hubo problemas con el sistema informático y que eso retrasó el proceso de venta de los abonos, que se había iniciado el miércoles en la mañana. Rodríguez me dijo además que la situación empeoró por el comportamiento de la gente, que se saltaba las filas y quería meterse de mala manera antes que los demás, aumentando la anarquía y los inconvenientes. Respecto a esto último, sabemos que el dominicano se la da de “tíguere” y se salta las reglas a su conveniencia, sin embargo también hay que reconocer, que hasta el más paciente de los mortales se irrita y trata de solucionar de cualquiera manera, si lo ponen a esperar horas y horas por un servicio que nunca llega, más aún si está pagando su dinero.

Mercado negro

Parmenio me reveló que los tipos del mercado negro se abonan durante la serie regular y los playoffs, y es por eso que tienen entradas disponibles para todos los partidos. Destacó que los revendedores compran los abonos y las entradas para un determinado juego, a través de familiares y allegados, para no correr el riego de que los reconozcan.

Ejemplo de marbetes

Si aquí se venden los marbetes para la circulación de los vehículos a través de Internet, con entrega a domicilio, ¿por qué razón no se hace lo mismo con los abonos? Ayer fue cuando se comenzaron a vender las boletas en los supermercados Pola y en las tiendas La Sirena para la serie final. ¿Por qué no se hizo eso desde el principio? Desde hace unos años se está empleando el método de vender las entradas en establecimientos comerciales, entonces sería bueno saber la razón por la cual los abonos no se venden también de esa forma. Se tienen las herramientas y los recursos, ¿por qué no se aplican para facilitar las cosas al cliente?

Líos en Santiago

Me informan que en Santiago, hubo fallas graves en la renovación y ventas de los abonos, y que hasta individuos que no son revendedores compraron boletas adicionales para poder revenderlas y así ganarse un dinero. Eso dio como resultado que el jueves se armara una aglomeración tan grande frente al estadio Cibao, que la policía tuvo que intervenir y lanzar gases lacrimógenos para dispersar a la gente. Como las boletas se estaban ofertando a precios muy altos, muchos fanáticos se negaron a pagar la diferencia y los especuladores tuvieron que quedarse con ellas. Por eso el parque no estuvo lleno a toda capacidad.

Desinformado

Hace unos días, entrevisté al doctor Leonardo Matos , presidente de liga de béisbol, en mi programa de televisión Protagonistas y me dijo que LIDOM había logrado que los revendedores de taquillas se mantuvieran alejados del estadio y que la mayoría de ellos se habían visto en la necesidad de operar en la avenida Tiradentes. Al doctor Matos le han informado mal, el mercado negro está haciendo sus trapacerías frente al estadio, sin ninguna restricción y sin que nadie haga nada para detenerlos.

Gallina huevos de oro

En uno de los chats de WhatsApp en los que interactúo, una amiga se quejaba ayer de que no había conseguido boletas, ni para el juego de anoche ni para el del domingo, que la mayoría estaba en poder del mercado negro. Ante ese lamento, otra miembro del grupo le contestó, “no sufran buscando boletas, para eso está la TV. Además, así ayudamos a que el mercado negro se quede con todas la boletas”...Y terminó su comentario con esta frase lapidaria: “si esa marrulla existe es porque los fanáticos compran las boletas... ¿y entonces?”.

Señores, están matando la gallina de los huevos de oro.

Mi madre

