Líos con las boletas, dicen demanda supera la oferta

Freddy Tapia

Santo Domingo

Una demanda que por mucho supera la oferta, combinada con un atrasado sistema que dificulta que hasta los fanáticos abonados puedan adquirir sus boletas para la serie final que desde anoche protagonizan Licey-Águilas, ha generado críticas y las conjeturas de siempre.

Hans Brache, encargado de Boletería del Estadio Quisqueya Juan Marichal, declaró que la demanda de los que buscan renovar sus abonos y de los que intentan abonarse por primera vez, ha desbordado la capacidad operativa de un sistema que a menudo se “friza” e impide que fluya con mayor celeridad.

A todo esto se suma un hábil mercado negro que termina encontrando la forma de adquir muchas de las locaciones disponibles y que como tiburón en aguas revueltas, aguarda por sus víctimas, a quienes suele venderles las mismas a un precio que en esta final puede que llegue a multiplicar hasta por siete su precio original.

Las ventas de los abonos se inició el pasado miércoles en horario de diez de la mañana a seis de la tarde y ayer desde las 9:00 A.M hasta que haya gente.

Conjeturas

Muchos fanáticos de ambos equipos que se han presentado a la parte frontal del vetusto parque a las seis de las mañana, salieron con las manos vacías a pesar de que se retiraron doce horas después con la sensación, sin prueba, de que la mano blanca del mercado negro ha entrado en escena.

“A mí no hay quien me diga que no hay una mafia entre el mercado negro y gente de la Liga (de Béisbol Profesional de República Dominicana)”, sostuvo Alexis --El Pocho-- Jiménez, un furibundo seguidor del Licey, quien se trasladó desde Los Mina con la intención de comprar dos palcos AA, lo cual no fue posible.

La Liga de Béisbol se ha mantenido al margen del proceso debido a que el mismo va por cuenta de los equipos. Su vinculación está limitada a los dos palcos por juego que le facilitan al presidente Leonardo Matos Berrido.

“El proceso ha sido muy ajetreado, realmente, debido a la gran cantidad de personas que tenemos aquí en busca de la renovación de sus abonos y de nuevos abonos”, admitió Brache.

Indicó que alrededor de un 75 por ciento de las principales áreas del parque terminarán siendo ocupadas por abonados, de manera que será muy reducido el número de taquillas que habrá disponibiles para aquellos que suelen comprarlas en el día a día.

“Aunque tenemos un personal extra que ha trabajado horas extras para mejorar el servicio el trabajo se nos ha complicado por la gran cantidad de personas que tenemos aquí”, puntualizó.

Informó que el proceso con los abonados concluirá hoy al mediodía.

Diómedes Castellano, supervisor de Boletería y encargado de Terreno del viejo parque capitalino, aconsejó a los fanáticos que no están abonados a que traten de agenciarse sus tickets en los supermercados La Sirena y El Pola para que no caigan en manos del voraz mercado negro.