Shubenkov solicita a la IAAF competir a título individual

EFE

Moscú

El ruso Serguéi Shubenkov, campeón mundial de 110 metros vallas, anunció este miércoles que ha pedido permiso a la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) para competir a título individual debido a la suspensión de su federación por dopaje.

“En verano ya tomé la decisión de competir con bandera neutral. A día de hoy ésta es la única oportunidad que tengo de tomar parte en competiciones internacionales”, dijo Shubenkov a medios locales.

Subrayó que en verano la IAAF ya rechazó su solicitud para competir a título individual y que ahora está a la espera de la respuesta a su segunda petición.

“Entiendo que esto no me deja en buen lugar. Ya me he olvidado de la última vez en la que me sometieron a un análisis, pero no las agencias internacionales, sino las rusas. Ahora, me someto a pruebas por la IAAF que es la que paga los test”, explicó.

Aunque la respuesta de la federación internacional sea positiva, su entrenador, Serguéi Klevtsov, cree que su pupilo ya ha perdido la temporada invernal.

Shubenkov se encontraba en plenitud tras ganar los últimos dos campeonatos de Europa (2012 y 2014) y coronarse como el campeón mundial en los Mundiales celebrados en Pekín (2015), cuando fue privado de participar en los Juegos Olímpicos de Río junto al resto del equipo de atletismo ruso.

Su ausencia fue especialmente dolorosa para su familia, ya que su madre, Natalia Shubenkova, especialista en heptatlón, no pudo disputar los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84 por el boicot del bloque socialista.