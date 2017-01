Balance del Latin America Amateur Championship 2017

Félix Olivo

Santo Domingo

La vida da vueltas, y eso se vio reflejado en el LAAC 2017. El escenario fue el Panamá Golf Club y un actor preparó las tablas para agregar todo el drama del mundo a un torneo que desde el día anterior presagiaba ser un “thriller”. Toto Gana, el joven chileno que hoy ostenta el sabor del triunfo y que fue pieza clave para el mejor Latin America Amateur Championship (LAAC) que hemos visto en términos de competencia, fue quien levantó el trofeo que lo consagra en el golf latinoamericano.

Gana tenía el torneo en sus manos cerrando los hoyos de regulación, pero la suerte le jugo una mala pasada.

Jugando el hoyo 72 (el 18), su drive de salida fue directo al cross bunker a la derecha del fairway. Le quedaba un tiro relativamente corto (unas 105 yardas), y todo lo que tenía que hacer era par para ganar, pero para agregar mas drama y “sazón” a una ronda final no apta para cardíacos, el chileno voló el green, y luego en su chip de regreso quedo corto fallando el putt de unos 8 pies para hacer bogey y empatar con su mejor amigo y compatriota, el actual el número cinco del Ranking Mundial de Golf Amateur, Joaquín Niemann, y con el mejor jugador mexicano, Alvaro Ortiz.

El trío tuvo que regresar al hoyo 18 a jugar el primer hoyo de playoff de muerte súbita, cerrando los tres con par. El playoff continuó en el hoyo 10. Todos pegaron al fairway y en el segundo tiro Niemann fue al bunker delantero, mientras que Ortiz se fue largo a la derecha. La respuesta de Gana fue un tirazo a 2 pies de la bandera, y tras bogey de Niemann y par de Ortiz, el joven chileno no desperdició la oportunidad y metió su putt para birdie que le dio el torneo y la gloria del campeonato. Con su triunfo, Gana obtiene una invitación al Masters Tournament que se jugará en abril próximo y también exenciones completas para disputar The British Amateur, el U.S. Amateur Championship y cualquier campeonato amateur organizado por la USGA para el cual sea elegible.. Además, junto a Neimann y Ortiz ingresa de forma directa a las fases finales de clasificación para el The Open y al U.S.

Open Championship. El triunfo de Toto Gana es de doble regocijo para Chile, pues también fue anunciado que el Club de Golf Prince of Wales será la sede de la cuarta edición del LAAC. Sobre el torneo: Fundado por el Masters Tournament, The R&A y la USGA, el Latin America Amateur Championship (LAAAC) fue creado para desarrollar el golf amateur en América del Sur y Central, México y el Caribe. Al mismo tiempo, la idea principal fue crear un torneo insignia que sirviera de inspiración para millones de jóvenes golfistas de la región, con el fin de crear a los futuros héroes del deporte.

FICHA DE TOTO GANA:

Edad: 19 años

Fecha de Nacimiento: 17 de Abril de 199

Lugar de Nacimiento: Santiago de Chile, Chile.

Residencia: Santiago de Chile, Chile.

World Amateur Golf Ranking: 285

Ranking chileno: No. 2

Los nuestros

Juan José Guerra, único dominicano jugando el fin de semana terminó con un score de +12 (292 golpes), cerrando en el puesto 30. Enrique José Valverde no hizo el corte con +13 en los dos primeros día de juego. Para ambos, la experiencia del LAAC no solo es parte de su curriculo, sino que les queda el aprendizaje de la competencia al mas alto nivel de la region.