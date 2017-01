Martínez preocupado porque Vladimir no ingrese ahora

William Aish

Santo Domingo

A menos de dos meses para iniciar el Clásico Mundial de Béisbol el ex astro de Grandes Ligas Pedro Martínez no siente temor alguno en que la República Dominicana estará entre las mejores selecciones del mundo que jugarán en el evento, más bien está atemorizado por lo que ha visto en las publicaciones de las votaciones al Salón de la Fama de Cooperstown, haciendo un llamado a los votantes de que dejen la doble moral a la hora de sufragar por Vladimir Guerrero.

Pedro, un ex compañero de Vladimir entiende que el nativo de Don Gregorio lo hizo todo en el juego e hizo un llamado de que este merece entrar al nicho de los inmortales en esta primera ronda, por encima de muchos que si hicieron cosas malas en el juego y que han conseguido votos. Sin embargo, no mencionó nombres.

Las declaraciones de Pedro fueron vertidas el domingo, luego de grabar parte del show de Béisbol Esta Noche de la cadena ESPN, que se realizó en el Alcázar de Colón de la Zona Colonial.

“Nosotros llevamos un trabuco para el Clásico, eso no me preocupa. Me preocupa que Vladimir no entre en esta primera oportunidad”, declaró Pedro un poco acongojado. “Yo espero que Estados Unidos deje la doble moral y que Vladimir pueda ser electo este miércoles”.

“Estados Unidos debe darle la oportunidad a Vladimir que se lo merece, por encima de muchos peloteros que han hecho cosas malas, cosas que Vladimir nunca hizo mientras estuvo en el juego”, agregó Pedro.

Martínez fue electo en su primer año elegible al Salón de la Fama el 6 de enero del 2015. Vladimir se retiró del béisbol en el 2011, siendo esta vez su primera oportunidad de ser elegible a Cooperstown.

Mañana, miércoles a las 6 de la tarde hora de la República Dominicana se conocerán de manera oficial las votaciones de los periodistas de la Asociación de Escritores de América.