Los movimientos GL

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

@hectorj_cruz

En los últimos días se han producido distintos movimientes relevantes alrededor de las Grandes Ligas. La dinámica está relacionada con el hecho de que la semana pasada había conocimiento de casos de arbitraje y, como ocurre generalmente, ellos prefieron llegar a acuerdos con sus jugadores dividiendo la diferencia entre dos. Ahora, está siendo noticia un negocio que discuten Toronto y el agente de José Bautista para ver si lo pueden firmar al menos por dos años. (Bautista estuvo en el play el sábado por la noche junto a esposa y tres hijas).

Veamos a continuación un resumen de las últimas firmas y decisiones de arbitraje:

EVITARON EL ARBITRAJE..

.- Manny Machado, Orioles, 1 año US$11.5 millones.

.- Jean Segura, Seattle, 1 año US$6.2 millones.

.- Jeurys Familia, Mets, 1 año US$7.4

Wily Peralta, Milwaukee, 1 año US$4.2

Danny Salazar, Cleveland, 1 año 3.4

Nolan Arenado, Colorado 2 años US$29.2

Dallas Keuchel, Houston, 1 año US$9.1

Bryce Harper, Washington, 1 año US$13.6.

Dellin Betances, Yanquis, US$4.5

.-Michael Saunders, jardinero, firmó con los Filis de Filadelfia.

.-El lanzador Danny Duffy firmó por 5 años y US$65 millones con Kansas City.

Faltan 28 días para la apertura de los entrenamientos, así que durante este mes podrían definirse algunos casos de peloteros que todavía no tienen empleo.

Se va Cuba

Fue importante lo declarado por el Lic. Juan Puello el pasado domingo en La Semana Deportiva: esta versión del 2017 podría ser la última invitación que se le curse a Cuba y ya no lo harán más. Es un notición porque todos recordarán que los cubanos fueron adicionados para añadir un poquito de interés al evento, que estaba bastante muerto. Y en cierta manera el objetivo se consiguió pues Cuba inclusive se coronó campeón en el torneo del 2015.

Segun Puello, el interés primordial de la Confederación del Caribe es la ampliación de equipos campeones, añadiendo a países como Colombia, Nicaragua y Panamá. “No importa que sus ligas sean inferiores, todos los comienzos son así y eso sucede en muchos eventos grandes, como el clásico mundial de beisbol y la copa mundial de fútbol”, dijo Puello. Además, dizque están hablando con la Federación Internacional de Beisbol para ver de qué manera pueden traer a la Serie del Caribe a los campeones asiáticos.

Lo que queda por ver es si prospera la idea de dejar a Cuba fuera o se sientan en la mesa a discutir condiciones nuevas para dicha participación. Yo me inclinaría por esta última ventanita pues creo que a los cubanos les ha gustado el melao.

DE INTERÉS: Este fin de semana se ha producido una invasión de jugadores refuerzos de los equipos eliminados en México y Puerto Rico, faltando todavía Venezuela..Ese método, que es el de antes, me gusta más en lugar del tollo ese de jugadores locales que pertenecen a otra franquicia poniéndose uniforme extraño... Pienso que eso desaparecerá algun día pues distorsiona la esencia del evento...Los Gigantes trajeron 8 autobuses de fanáticos anoche, al enfrentamiento contra Licey...Los azules, de su lado, metieron miles de fanáticos gratis para crear bulla alrededor del equipo...Y yo pregunto: ¿el beisbol profesional dominicano tiene que estar regalando boletas para que apoyen el evento? Me parece que deben revisar eso bien porque no le veo sentido..¿Es que no les interesa al fanático, pagando su dinero como todo un evento profesional?... Barack Obama tuvo su último contacto deportivo ayer cuando compartió con miembros de Chicago Cubs en la Casa Blanca.. Y procede aclarar que Obama, que se crió y estudió en Chicago (aunque nació en Hawai), era fanático de los Medias Blancas pues vivía en la parte Sur de la ciudad....Se acerca la hora de anunciar los votos de Cooperstown y Vladimir Guerrero sigue cerca del 74.%... No pierdan la atención de Manny Ramírez, que asume alrededor de un 23% y Sammy Sosa en un 8%.. Quien saca menos del 5% sale de las boletas...Ganó Vitico Estrella su primer juego en el open Australiano, y juega ahora contra Bernard Tomic , número 27 del mundo.El partido será este miércoles a las 11 A.M. en Australia, pero se verá esta noche a las 8 hora local de RD.. Tomic es nativo de Australia.