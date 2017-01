Mayweather volverá por ego y el dinero

Yoel Adames F.

La gente del boxeo será sorprendida en cualquier momento cuando se anuncie el regreso de Floyd Mayweather Jr., pero no al ring sino a la jaula, el hombre se la jugará y expondrá su integridad física y su honor por 100 millones de dólares.

Su rival sería el irlandés Conor McGregor, la actual figura de oro de la MMA, de la empresa UFC. Rey en dos divisiones, algo no permitido en el boxeo, aunque Mayweather lo hizo con las fajas de las 147 y 154 libras, apoyado por el CMB. ¿Lo recuerdan?

Si no creen lo que escribo o tienen dudas, lean estos parrafitos :

“Es lo único que me interesa de un enfrentamiento con McGregor. Soy un hombre de negocios y sería una idea apetitosa en términos financieros”, ha declarado Mayweather a la cadena de televisión ESPN, haciendo honor una vez mas a su apelativo de Mr. Money.

“Sí, es necesario que me garanticen esos 100 millones de dólares”, insiste el que fuera rey del peso welter, cerrando su carrera con 49 victorias, 26 por KO, y ni un solo tropiezo, ya que también dominó el que fue llamado Combate del Siglo ante Manny Pacquiao.

“No tengo necesidad ninguna de pelear. McGregor se ha hecho un nombre desde hace dos o tres años, mientras que yo he dominado durante toda mi carrera, como ningún otro boxeador lo hizo”.

EGOCÉNTRICO: Creo que lo hará, volverá. Mayweather no necesita nada para vivir junto a toda su familia si así lo quisiera, su fortuna anda por mas de 800 millones de dólares, según la revista Forbes; pero además de idolatrar el dinero, el ego de ser el mejor lo metería a los 39 años en su mas peligroso encuentro ante un rival de 28 que aunque puede aplicar patadas, golpes a la nuca, codos y rodillas al cuerpo y la cara, puede boxear a la perfección y tiene un gran poder en sus puños.

Si el pleito se trasladara de la jaula octagonal al cuadrado ensogado, quizás con una buena estrategia McGregor podría cansarse a larga distancia y ser burlado peor que como lo hizo con el Canelo Álvarez; pero en los terrenos de la MMA desde que entre a la cerda cometerá su mas grave error y se lo garantizo, será pan comido.

LA GRAN FARSA: Así ocurrirá, sin decreto, solo por dinero y el ego de ser el rey del espectáculo, además podría dejar otra gran decepción a la gente y el mejor ejemplo es el 2 de mayo de 2015 cuando protagonizó el espectáculo deportivo mas esperado, el mejor pagado y con mayor recaudación de la historia (en una función de una noche), pero como resultado emocional para la gente en un porcentaje abrumador (quizás de un 98%) fue un gran fraude.

Sí, la gente se sintió timada, asaltada tras ver la pelea del “siglo” protagonizada por Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao. De forma particular, y lo dije en decenas de programas, y lo escribí por igual, vi una pelea de boxeo con un alto nivel y me gustó, la entendí, fue como si la técnica extrema dominara de forma absoluta a la bravura, al arrojo sin planÖ Pero bien, la gente común que no está envuelta en el mundo del boxeo a todas horas, que no vive de eso, no tiene ninguna obligación de entenderlo como yo. Claro, también entiendo la decepción de la gente, es difícil pagar un precio tan alto, como para que dos peleadores cobren sobre 300 millones de pesos y hagan una pelea que ambos queden con las caras tan limpias que puedan irse a una discoteca a bailar, es muy duro de aceptar.

El morbo del dinero también conduce al fanático a la brutalidad insólita, muchos hubiesen querido que luego de los doce rounds Mayweather-Pacquiao, les hubiesen tirado hacia el ring armas blancas para poder ver sangre, y ya muy heridos, sacar esos sables del escenario de combate y lanzarle armas de fuego, repletas de municiones. Solo así la gente hubiese vuelto a casa satisfecha, ¡y también lo comprendo! Es que nos volvimos locos hace tiempo y no lo sabemos, no existe justificación para que nadie gane tanto dinero en un día como para que una familia de mil miembros no lo logre trabajando toda su vida esa suma. Cuidado si “Money” regresa a lo mismo, a decepcionar a todos.

CANELO VS. CHAVEZ: Guardando la distancia, ya se firmó para el 6 de mayo la esperada pelea entre los mexicanos mas promocionados y protegidos en la historia del boxeo: Saúl -Canelo- Álvarez, monedita de oro de la Golden Boy Promotions y Oscar de la Hoya; y del otro lado, Julio César Chávez Jr., el hijo de la leyenda del mismo nombre y sí, el mejor de siempre para México.

Ellos pelearán por sacos de dinero, el billete rodará por las callejas mexicanas, bares, arenas, cines, por doquier que se vea este pleito.

Desde ya se garantiza 10 millones de dólares como bolsa para Canelo y 6 para JC Chávez Jr., pero la entrada fuerte está en la venta de los paquetes de PPV, con la cual ambos podrían multiplicar por mucho esas sumas, solo hay que pensar que existe un universo de mas de 100 millones de hogares de posibles televidentes.

En el papel, pero sobre todo por su mayor actividad y estabilidad en el ring, Canelo luce superior al “Jr.”, parece que puede ganar en los rounds pre-finales, luego del quinto round si pudiese lastimar a Chávez temprano en la zona media.