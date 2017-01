Murray Vs. Djokovic continúa el pulso

AFP

Melbourne

La carrera entre Andy Murray y Novak Djokovic por ser el mejor tenista del momento, que marcó el año 2016, continuará a partir de hoy lunes en Melbourne con el inicio del Abierto de Australia, donde Roger Federer y Rafa Nadal esperan demostrar que todavía pueden aspirar a grandes logros.

El británico, número 1 mundial, y el serbio, número 2, ya tuvieron un primer partido en este 2017. Fue en la final de Doha, el pasado 7 de este mes, y allí Djokovic ganó tras un combate de casi tres horas.

Murray vio cortada allí su racha de 28 partidos oficiales seguidos ganando, que le hizo vivir un gran final de 2016 y arrebatar a Djokovic el número 1.

Fuerza británica

El pasado año, el escocés brilló con 8 títulos, entre ellos Wimbledon, los Juegos Olímpicos y el ATP Masters de final de temporada. Ahora su desafío es levantar el trofeo en Melbourne, después de cinco finales perdidas. El serbio, por su parte, acumula seis títulos en total en el Abierto de Australia, incluyendo cinco en las últimas seis ediciones.

Para que haya un nuevo cambio de líder en la ATP, Djokovic necesita revalidar su título y que Murray no llegue a semifinales. Una combinación que se presenta improbable, pero no imposible, ya que este año el torneo se presenta con un pronóstico incierto por la situación en el ránking de dos pesos pesados de años anteriores, Federer (número 17 del mundo) y Nadal (número 9), que pueden cruzarse en el camino de los dos favoritos.

Grandes duelos

Murray, por ejemplo, podría tener que enfrentarse a Federer en unos hipotéticos cuartos de final. Nadal irá en la otra parte del cuadro y podría ser rival de Djokovic en semifinales.

El veterano jugador suizo puso fin a su temporada de 2016 desde Wimbledon, para curar una lesión de rodilla que le mermaba desde el inicio del año y poder empezar como nuevo en 2017, pese a sus 35 años.

Retomó la competición en la Copa Hopman, un torneo de exhibición por equipos mixtos donde su presencia suscitó un gran entusiasmo. El balance en los partidos individuales fue allí de dos victorias y una derrota, lo que no da grandes datos sobre su estado de forma, aunque muchos tienen claro que si está en Melbourne es porque está seguro de poder responder.

En caso de título, Federer lograría su decimoctavo trofeo del Grand Slam y el quinto en Australia.

Nadal no planea retiro

Rafael Nadal no tiene previsto retirarse del tenis pronto.

Nadal, que atesora 14 torneos del Grand Slam en su palmarés, sufrió dos largas lesiones la temporada pasada. La primera lo tuvo de baja durante dos meses y medios tras su abandono en tercera ronda de Roland Garros por problemas en la muñeca izquierda. La otra le obligó a descansar en el último tramo del año.

Pero no le pregunten si está preparado para empuñar un hierro o una caña.

“Si no creyese que puedo ser competitivo, y cuando digo competitivo quiero decir luchar por las cosas por las que he luchado los últimos 10 años, probablemente estaría jugando al golf o pescando en casa”, manifestó Nadal. “Estoy siendo sincero (... ) Estoy aquí porque creo (...) que puedo luchar por las cosas que realmente me motivan”.

Dado su historial de lesiones, los reporteros preguntaron a Nadal si juega sin dolor.

“¿Qué quiere decir ‘sin dolor’é”, señaló. “No estoy lesionado, no. Lo del dolor es de hace mucho tiempo”.

El serbio Novak Djokovic, actual número 2 mundial por detrás del británico Andy Murray, tiene el Abierto de Australia como uno de sus torneos favoritos, con un total de seis títulos, cinco de ellos en las últimas seis ediciones.

Desde 2011, Djokovic ha ganado todas las ediciones salvo la de 2014, en la que se impuso el suizo Stan Wawrinka.

Murray, por su parte, no ha estrenado su palmarés en Melbourne, pese a jugar cinco finales allí, cuatro de ellas perdidas contra Djokovic.

En el cuadro femenino, la defensora del título es la alemana Angelique Kerber, actual número 1 mundial.