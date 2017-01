Los Indios tendrían interés en Bautista

R.J. Anderson

CBS Sports

Cleveland

Temprano durante el periodo de receso, los Indios de Cleveland firmaron al designado dominicano Edwin Encarnación a un pacto de tres años y 60 millones de dólares, el más largo monto otorgado en la historia de la franquicia.

De hecho, esta representa una razón por la cual los Indios no se embarquen en otro gran movimiento este invierno, al menos no por la vía de la agencia libre.

Sin embargo, y de acuerdo a lo reportado por Ken Rosenthal, los Indios mantienen en su agenda la adquisición de otros agentes libres, incluyendo al ex compañero de Encarnación en los Azulejos, el jardinero también dominicano José Bautista.

Mientras la firma de Encarnación pudiera limitar la nómina, el club tiene en carpeta una lista de potenciales hombres para adquirir en las próximas semanas, estos incluyen relevistas, jugadores de las esquinas del infield y las esquinas de los jardines.

Bautista sería una de esas magníficas opciones, claro si su precio llega a un punto en que pueda ser manejado por los ejecutivos de los Indios y que encuentre la aprobación de los propietarios del conjunto.

Rosenthal no escribe en su nota que los Indios tengan algo garantizado, pero el equipo no quiere volver a pasar por la historia del año pasado en que no pudieron contar en ninguna de las paradas que tuvo con Michael Brantley, uno de los principales jugadores de la franquicia.