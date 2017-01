Cuba no será invitada más a Serie Béisbol del Caribe

Santo Domingo

La presencia de Cuba en la Serie de Beisbol del Caribe será eliminada luego de la versión 59 que se montará en Culiacán, México, a partir del próximo 1ro. de febrero.

El abogado Juan Francisco Puello Herrera, comisionado de beisbol del Caribe, dijo que luego de esta próxima asistencia cerrarán el ciclo de Cuba, país que ha actuado en tres eventos anteriores con una invitación especial. Cuba fue campeón del clásico 2015.

Cuba no tiene liga de beisbol profesional, y han actuado por dicha invitación, que siempre ha tenido la anuencia de la oficina de Grandes Ligas. El bloque comercial de Estados Unidos a Cuba impide que se le considere un socio normal del beisbol caribeño.

Juan Francisco Puello, comisionado de beisbol del Caribe, declaró ayer en La Semana Deportiva que los cubanos no serán invitados nuevamente, y que su última actuación posiblemente ocurra en Culiacán el mes próximo.

“Ellos, los cubanos, han participado como invitados, pero no son parte de la estructura de la Confederación de Beisbol del Caribe, así que no seguirán participando, a menos que cumplan con los requisitos de convertirse en una liga profesional igual a las demás”, dijo Puello, al comparecer al programa que se transmite los domingos a mediodía por CDN Sports Max. Puello conversó con los anfitriones del programa periodistas Héctor J. Cruz, Melvin Bejarán, José Luis Mendoza y el ex pelotero de grandes ligas Miguel Batista.

Puello también señaló que la Confederación de Beisbol del Caribe deberá cambiar algunos formatos a corto plazo porque el clásico caribeño no puede sostenerse como está ahora mismo.

Lo primero, cambiar la fecha de la Serie, que deberá terminar a más tardar el 4 de febrero y así no coincidir con la apertura de entrenamientos de Grandes Ligas.

“Eso significará que deberemos empezar los torneos a principios de octubre, digamos el día 1ro, para terminar mucho antes cada campeonato”, dijo Puello, quien está en el puesto de comisionado desde 1992.

Dijo que la Serie del Caribe también deberá ampliar su cantidad de miembros, citando a Nicaragua, Panamá y Colombia como los países que juegan beisbol profesional y con mayor posibilidad de integrarse.

Aclaró, además, que están hablando con la Federación Internacional de Beisbol para fines de hacer un torneo caribeño teniendo como invitados a los campeones de los países asiáticos, entre ellos Taiwán, Korea, Japón.

“Algo sucederá, no sabemos qué cosa, pero estamos en camino de ampliar nuestra estructura. No creo que la Serie del Caribe desaparezca, pero tenemos que hacer cambios”, expresó Puello.

De otro lado, Puello expresó que no tiene interés en volver a la liga dominicana de beisbol profesional, de la cual fue presidente durante 8 años en el período 1984-92. Se le dijo que posiblemente el Dr. Leonardo matos Berrido se retire al final de su actual mandato (a mediados de año), y que su nombre ha sido citado por distintas fuentes.

“Es posible que sí me hayan citado, pero no tengo interés en ello”, dijo enfáticamente.