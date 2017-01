Todavía..sin decisión

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

@hectorj_cruz

Faltan 4 juegos (dos jornadas) del round robin y un puesto por decidir para la serie final. La primera fecha se cumple hoy cuando el Licey recibe a los Gigantes del Cibao, en la capital, mientras el Escogido -ya eliminado - va a Santiago a completar calendario.

Solo hay una posibilidad de que esta fase finalice hoy y sería una victoria de los Gigantes sobre Licey. Si los azules son ganadores ambos clubes se pondrán en marca de 8-9 y trasladan la competencia para el martes, el último día. Licey se mide al Escogido mañana, los Gigantes recibirán a las Aguilas, con estadísticas muy interesantes por resolver, como aquella de que el equipo con sede en el Julián Javier tiene marca de 2-5 en casa...y eso es malo. No han sabido ganar como home club.

La noticia negativa del fin de semana la aporta el equipo que finalmente no pudo remontar su mala actuación de los doce primeros juegos. Este record de 5-11 es una sorpresa para la familia escogista, que ha estado navegando contra la corriente, incluso al final de la serie regular.

Otra vez se produjo el acoso y las críticas duras contra el gerente general Moisés Alou por haber mantenido todo el trayecto al manager Luis Rojas (su hermano). El pasado fue también así, y al final Rojas llevó al equipo a la corona. Ahora ha sido distinto, no habrá nada que celebrar.

LAS AGUILAS: Las Aguilas oficializaron su pase a la final el pasado viernes cuando vencieron a sus reales rivales, el Licey, a casa llena. En realidad, ya ellos habían dado un paso gigante hacia ese logro con su tremenda racha de 9 triunfos, y lo otro llegaría por gravedad. Este club no asiste a una final desde 2012-13 cuando perdieron del Escogido, y ahora se están armando hasta los dientes a ver si consiguen un título que se le ha negado por espacio de 8 años.

¿Héroes de las Aguilas? Desde luego que en primer los jugadores, que se han entregado en cuerpo y alma al equipo, a tiempo completo. Juan Carlos Pérez, Francisco Peña, Zoilo Almonte, Jonathan Villar, Josh Judy, Ronny Rodríguez, Héctor Luna,Alfredo Marte y otros tantos que llegaron un poco más tarde. El manager Manny Acta, que tuvo el coraje y el valor de dejar su oficina para ponerse el uniforme cuando cancelaron a Felix Fermín, él sabía que se corría un gran riesgo pues su estatus allí no es tan sencillo ya que tiene contrato de tres años. Pero Acta impuso disciplina, prefirió hacerlo así y coger el toro por los cuernos, con resultados hasta ahora más que adecuados.

Chilote Llenas, que retornó a la presidencia luego de una pausa de 3 años, y que heredó un nuevo club. De hecho, la contratación de Manny Acta y de Fermín fue hecha bajo el dominio del anterior presidente Kilvio Hernández, y también la de Ramón Peña, ex gerente general del club.

Lo único cierto es que el equipo cibaeño está de regreso a la final y esa es una gran noticia para el beisbol dominicano y toda la región del Cibao, que impregna gran dinamismo y alegría al estadio Cibao.

Ellos, los aguiluchos, van por todo.

DE INTERES: Dos hechos pasaron ayer en el estadio de la capital. Primero, Miguel Tejada habría tenido su último juego en este parque porque él quería hacerlo pues allí ha vivido parte de sus grandes momentos en la pelota dominicana. Eso no tuvo gran promoción previa y por eso no hizo ruido...Como tampoco lo hizo una placa que le entregó el Escogido a David en el curso del juego vs. las Aguilas , en una ceremonia simple y rápida como tomarse un vaso de agua (incluso deteniendo el juego en el 4to. inning).David llegó, recogió la placa, saludó y se fue, y no tengo la menor duda de que los rojos pudieron haber organizado algo más notable para el nivel de Big Papi... Tres jonrones dieron las Aguilas en su paliza de 8-0 ante el Escogido: Jonathan Villar abriendo las acciones, Angel Franco con las bases llenas y Alfredo Marte un poco más adelante.. Las Aguilas habían perdido doble choque el sábado (el segundo terminó a las 2.15 de la mañana), y los Gigantes pudieron sobrevivir gracias a esos dos triunfos...Arturo de Freites, el nuevo dirigente gigante, debutó el viernes y tiene ahora un invicto de 4-0..... Los Gigantes perdían 6-4 del Licey ayer, hicieron 6 en el 8vo. para decretar su triunfo de 10 por 6..La clave fue par de errores de la defensa azul, un globo que dejaron picar entre ellos Mel Rojas Jr. y Emilio Bonifacio entre -left-center, y un rodado que no pudo retener Donovan Solano en la antesala... Licey tuvo un jonron de dos por Juan Francisco, quien está jugando la inicial...¿Se quedará la capital sin pelota?...Eso ocurrió hace 5 años cuando los Toros vencieron a las Estrellas en la serie final (2010-11)...¿Irá la final al Cibao esta vez?