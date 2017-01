Sunderland y Peterhansel, campeones del Dakar 2017

EFE

Río Cuarto (Argentina)

El motociclista británico Sam Sunderland (KTM) ganó ayer sábado su primer Dakar, mientras que el francés Stéphane Peterhansel (Peugeot) se consagró campeón por decimotercera vez, la séptima en coches, de la carrera de rally más difícil del mundo.

Sunderland se impuso en la categoría motos con un tiempo de 32:06:22 horas. El podio lo completaron el austríaco Matthias Walkner, a 32 minutos, y el español Gerard Farrés, a 35:40, ambos también de KTM.

“Es increíble. Cuando he cruzado la meta, me he emocionado.

Llevar todo el peso de la carrera sobre los hombros durante más de una semana es un peso tremendo.

Es el primer Dakar que termino y finalizo en primera posición, es de locos. Estoy sin palabras. Ha sido difícil y estresante”, dijo Sunderland.

El francés Adrien van Beveren (Yamaha) fue cuarto a 36:28 minutos, y el español Joan Barreda (Honda), que ganó cinco etapas, quinto a 43:08. “Claro que duele no subir al podio, pero el deporte es así. Ganar el Dakar no es fácil, hay que seguir fuerte. Tiene que salir, porque el trabajo y el esfuerzo está ahí.