Carolina Cruz de Martínez

carolinacruzdemartinez@yahoo.com

DICOTOMÍA: El béisbol es un deporte de pulgadas, de sorpresa, de mostrar o no las 5 herramientas, de fanáticos aguerridos, exigentes, involucrados y adentrados en la vida del diamante de su o sus beisbolistas favoritos. Es un deporte hermoso, porque desarrolla atletas, une familias, ofrece oportunidades de desarrollo, brinda entretenimiento, provoca emociones y memorias que uno lleva consigo toda una vida, y da soporte económico.

De igual forma, el beisbol es un deporte ingrato, traumatizante, de intereses, de poderes, de pocos chances, de circunstancias y en ocasiones de “suerte.” Es un deporte de aristas casi ridículas, pues de 1000 jóvenes que firman, solo unos 30 llegarán a saborear la cima, considerando un porcentaje exitoso. Es una carrera que generalmente crea ídolos y héroes en uniforme, pero que lacera los humanos detrás del mismo. Es una carrera que como la moneda, tiene dos caras y dos apariencias.

Toda decisión de peso en nuestras vidas entra en una negociación.

Hay que sembrar para poder cosechar; hay que trabajar para poder producir; hay que sacrificarse para poder disfrutar y hay que sopesar los pro y los contra de cada decisión a tomar. Preguntas como ¿Qué tengo que ceder? ¿Qué tengo que sacrificar? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llevar mi persona?, son determinantes al momento de dar el todo por el todo en una carrera.

DOS CARAS: Las dos caras de la moneda del beisbol representan esa negociación a la que un pelotero se ve sometido.

En la flor de la juventud, un joven de 17 o 18 años no percibe ninguna desventaja o sacrificio como tal en perseguir ese sueño que ha tenido desde niño. Pero a la edad de 35 años, si se ha establecido en las Mayores y mira hacia atrás, se dará cuenta que nunca más desde que empezó su pubertad hasta ese día, ha vuelto a pasar una Semana Santa en su país, quizás se ha perdido de celebraciones de cumpleaños de alguno de sus hijos, de otras ocasiones importantes, de fortalecer amistades o relaciones familiares, o de simplemente disfrutar la vida como otros mortales.

Por otro lado, los que se quedaron en el camino miran la cara de la moneda del destino que le negó a cumplir ese anhelo o sueño. Muchos logran superar el hecho de no haberlo logrado, pero la gran mayoría quedan con la intrigante del: y si?¿ Y si me hubiera tocado otra manager? ¿Y si hubiera usado esteroides? ¿ Y si me hubiera esforzado más? ¿Y si no me hubiera lastimado? Y ese signo de interrogación queda plasmado en sus inconsistentes, hasta que lo archivan, lo olvidan, lo superan o simplemente se acostumbran a cuestionarse ocasionalmente.

PERSPECTIVA: Las dos caras de la moneda del béisbol se contextualizan en distintas realidades en la vida de sus involucrados y relacionados. Unos no le dan “mente” a nada y viven el día a día, sin temor al mañana, comiendo, bebiendo, enredados en los asuntos de esta vida. Otros, usan más la consciencia para analizar, sumar, restar, multiplicar y dividir donde están en sus vidas, que deben mejorar, que deben aprender y que no pueden controlar. Muchos se retractan, otros aún sostienen la esperanza de continuar, y en fin cada quien asume una perspectiva para enfrentar cualquiera de las dos caras que el beisbol ha establecido en sus vidas.

Para poder manejar este tema de las dos caras de la moneda, hay que entrenar al atleta desde temprana edad a administrarse equilibradamente, aunque tenga todas las de ganar.

Es bueno tener metas, es bueno poder alcanzarlas, pero la vida no siempre sale como uno la planea. El Manual de Vida dice que la bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella (Proverbios 10:22). Solo Dios puede dirigirnos hacia la cara de la moneda que corresponde, para que aun habiendo decepciones, no nos quedemos ahí.

Hasta la próxima