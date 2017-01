Juan José Guerra pasa el corte en en el torneo LAAC

Félix Olivo

Ciudad de Panamá

Por tercera vez en nuestra historia, un dominicano estará jugando el fin de semana en el Latin America Amateur Championship (LAAC), que este año se juega en el Panamá Golf Club ubicado en las afueras de la capital panameña.

Juan José Guerra, único dominicano en participar en las tres ediciones del nóvel torneo, aparece en el puesto 33 del tablero tras una ronda de viernes de 4 sobre par. Su ronda incluyó 4 birdies, 3 bogeys, 1 doble bogey, 1 triple bogey y 9 pares.

Con su score del jueves ayer más el de ayer, Guerra acumula 147 golpes. De su lado, el otro jugador dominicano en Panamá, Enrique José Valverde, se fue a los lockers con 79 golpes, totalizando +13, dejando el sueño del corte para otra edición del torneo. La tarjeta de Enrique incluyó 7 bogeys, 1 doble bogey y 10 pares. El corte estaba en +9.

Líderes

El líder del primer día, el peruano Julián Périco ya no domina el torneo tras una segunda ronda errática de 7 golpes sobre el par, producto de 3 birdies, 2 bogeys y 3 doble bogeys, abriéndole la puerta al costarricense Alvaro Ortiz, quien con 66 golpes aparece en la punta. Un golpe detrás se ubican el guatemalteco Alejandro Villavicencio y el brasileño Herik Machado con -2.

El campeón del LAAC recibe una invitación al Masters Tournament. Además, junto al jugador (o jugadores) que terminen en el segundo puesto, ingresan de forma directa a las fases finales de clasificación para el The Open y al U.S. Open Championship. El campeón recibe también exenciones completas para disputar The British Amateur, el U.S. Amateur Championship y cualquier campeonato amateur organizado por la USGA para el cual sea elegible.