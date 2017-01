Loeb gana décima etapa y mantiene el liderato

EFE

San Juan

El piloto francés Sébastien Loeb (Peugeot) ganó este jueves la décima etapa del Dakar y se mantuvo como líder en la categoría coches, ahora a 8:23 minutos de su compatriota y compañero de equipo Stéphane Peterhansel, a dos jornadas de la finalización de la carrera.

Peterhansel atropelló con su coche al motociclista esloveno Simon Marcic (KTM) y le fracturó una pierna.

El doce veces ganador del Dakar asistió a Marcic y se quedó junto a él hasta que llegó el equipo médico, y el tiempo que estuvo detenido se le será devuelvo, según confirmó el equipo de prensa de la carrera.

Aunque todavía no se informó cuanto tiempo se le dará a Peterhansel, Loeb cree haber perdido la etapa y el liderato.

“He perdido el liderato del rally en la primera de las dos especiales, sobre todo frente a la navegación de Stéphane. Estamos demasiado lejos, pero lo hemos dado todo en la segunda parte. Creo que nunca he corrido tan rápido en el Dakar. He hecho todo lo que he podido, pero tengo la impresión de que no será suficiente”, consideró.

Loeb, que se impuso también en la segunda, en la quinta y en la octava etapa, terminó la especial en 4:54:28 horas, seguido por el también francés de Peugeot Cyril Despres a 2:33 minutos y Peterhansel a 6:45.

El español Nani Roma (Toyoya), que era tercero, terminó a 31:29 minutos y se despidió de la pelea por el Dakar.

Con estos resultados, Loeb lidera la general con un tiempo de 25:04:33 horas, 8:23 minutos por delante de Peterhansel, 19:50 de Despres y 55:05 de Roma. Luego de la suspensión de la sexta (Oruro-La Paz) y de la novena etapa (Salta-Chilecito), y la reducción de la quinta (Tupiza-Oruro) y la séptima (La Paz-Uyuni), el Dakar volvió a tener este jueves una jornada sin alteraciones.

La décima etapa une la ciudad de Chilecito con la de San Juan con un trayecto de 751 kilómetros, 449 de ellos cronometrados, separados en dos tramos.

La undécima, que se corre este viernes, llevará a los pilotos a Río Cuarto con un recorrido de 754 kilómetros, 288 de ellos cronometrados.