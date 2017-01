Francisco Peña: Orgulloso de llevar uniforme de Águilas

Santiago

Juan Saint Hilaire

Desde niño vio como la tradición en su casa incluía el uniforme amarillo y una mascota de receptor para jugar béisbol... por ello siempre anheló jugar para el mismo equipo que lo había hecho su padre.

A Francisco Peña lo embargó la alegría cuando las Águilas Cibaeñas lo seleccionaron para ser parte de su plantel mediante el sorteo de jugadores novatos realizado por la Liga Dominicana de Béisbol en el 2008... Hoy día, ocho años más tarde, el hijo menor del gran Tony Peña es el receptor titular de las Águilas Cibaeñas.

“Siendo aguilucho desde que chiquitico, valoró mucho que las Águilas me escogieran en ese draft... tengo mucho respeto por esta organización. Es un orgullo ser aguilucho y, crecer, desarrollarme dentro de este equipo, es una bendición”, sostiene el joven de 26 años de edad.

“Para mí es indescriptible llegar al Estadio Cibao y ponerme esa chaqueta amarilla... También ir a los demás escenarios del país representando a este equipo de tanto peso y tanta tradición lo valoro grandemente y por eso aprovecho la oportunidad que me brindan cada día para dar lo mejor que tengo”, detalla Francisco quien fue miembro del equipo dominicano campeón en el Clásico Mundial de Béisbol 2013.

Tony ha sido su mentor

Como buen padre, Tony siempre está encima de su hijo para corregirlo y motivarle. En ese sentido, Francisco expresa que es una bendición tener comunicación constantemente con su padre, quien fue un ganador de cuatro guantes de oro en Grandes Ligas.

“Mi principal mentor ha sido mi padre, todo lo que se del juego desde que me inicié en esto lo he aprendido de él... sin embargo, cuando llegué a las Águilas, fue muy importante el aporte que recibí de Luís Polonia que me sirvió de guía y me ayudó bastante en mejorar el bateo... reitero que mi papá es el benefactor de mi carrera, siempre ha estado en las buenas y las malas”, señala el joven que debutó en 2014 en las Grandes Ligas con los Reales de Kansas City.

A su edad, Francisco tiene reputación de saber conducir a los lanzadores y tener mucho conocimiento del juego de béisbol.

Según explica, la ética y disciplina de trabajo que ha llevado desde el inicio de su carrera ha sido muy difícil y exigida. Añade que a menudo la gente piensa que es un veterano de algunos 35 años por la experiencia que muestra en cada partido.

“Yo llegué muy joven a esto, me firmaron a los 15 años y ahora es cuando estoy elevando mi juego a la cúspide, he aprendido mucho del juego pero entiendo que debo mejorar porque aún me falta mucho para alcanzar otro nivel”, afirma.

Ayudar a las Águilas

Actualmente Francisco se enfoca en ayudar a que las Águilas Cibaeñas alcancen la serie final del torneo criollo. Hoy por hoy, los aguiluchos encabezan la tabla de posiciones de la semifinal, a un paso de concretizar su pase al tramo final.

“Mi meta inmediata es ganar el juego del día, porque eso nos conducirá a la serie final y eventualmente a ganar la corona 21 tan esperada por toda la fanaticada aguilucha y la ciudad de Santiago”, asegura.

Sobre su futuro

Dice trabaja en mejorar su condición física cada día en procura de llegar en óptimas condiciones a los entrenamientos de Grandes Ligas con su actual equipo, los Orioles de Baltimore.

“Tengo esperanzas de hacer el equipo con los Orioles.

Estoy en roster de 40 hombres y con esperanzas de ser el segundo cátcher del equipo ya que firmaron a Wellington Castillo... Yo pondré todo en manos del Señor para que todo me salga bien”, finaliza diciendo.

POSIBILIDAD DE JUGAR SERIE DEL CARIBE

Peña explica que ha jugado muchos partidos consecutivos y ha tenido pocos dias libres en este invierno. “Quiero descansar un poco porque este es un torneo muy agotador, pues los juegos se tornan más largos de lo normal... dependiendo de cómo yo termine y me sienta cuando finalice este campeonato, entonces estaré tomando la decisión de si voy a la Serie del Caribe, en caso de ser necesitado”, detalla.