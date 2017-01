Jerez y Rojas son los rostros de RD en ESPN

Pedro G. Briceño

Santo Domingo

Al margen del rango de estelaridad alcanzado por el contingente de peloteros dominicanos en la cúspide del béisbol, un binómio de coterráneos, libreta y micrófono en manos ven ubicar también sus figuras a un nivel bien elevado como representantes de uno de los principales emporios deportivos a nivel mundial, como lo es ESPN.

Por un lado, dueño de una pluma audaz, agresiva y digerible, Enrique Rojas llega desde Buenos Aires de Herrera hasta los estudios de ESPN, mercado de donde es uno de los periodistas más connotados, cuyas constantes primicias lo ranquearon desde el 2014 como uno de los periodistas de béisbol que más primicias ha escrito.

En el otro extremo, Ernesto Jerez, nativo de Santiago, dueño de una voz limpia, modulada y que llega, cuya excelente rol comunicativo es disfrutado por miles y miles de amantes del béisbol, quienes desde hace 22 años siguen cada paso de su carrera mostrando su encanto con su contagiante frase, No, No, No, No, Díganle que no a esa pelota, cuando los jugadores disparan jonrones, la cual ha calado con gran aceptación entre la fanaticada.

Ambos dominicanos representan dos de los ejes principales en las narraciones, análisis y comentarios sobre béisbol en español para ESPN, industria deportiva que en los últimos años ha elevado de manera exorbitante su audiencia, cuya señal va desde México hasta Argentina y desde el 2004 se encuentra en todo Estados Unidos.

Para Jerez, un profesional completo, el compromiso es el mismo, si te observa una sola persona o si te entera que la audiencia ha sobrepasado los 30 millones de seguidores. “En cada jornada nos preparamos para ejercer un trabajo con mucha profesionalidad, estudiar y actualizarse sobre los diferentes escenarios de las Grandes Ligas y otros deportes es nuestro principal rol”, expresa el comunicador, quien en 1995 ingresó a la corporación mediante Sport Center.

Rojas, con 11 años en ESPN se siente un afortunado de pertenecer a esta empresa, poder cubrir noticias para millones de personas en diferentes partes del mundo, plataformas distintas de radio y televisión y el site digital. “Esta representa una aspiración de quienes nos dedicamos a esta carrera, sin importar si vivimos en Dominicana u otro país de Latinoamérica, Estados Unidos o Europa. “Estar en ESPN es para un periodista como figurar en Grandes Ligas para un pelotero”, señala.

Una de las filosofías de Jerez es que cuando concluye una jornada, el próximo partido requiere de una mayor preparación, no importa los equipos que estén en el escenario. “El fanático requiere de informaciones actualizadas, análisis de calidad y entonces nosotros somos los llamados a complacer estas exigencias”, señala con 22 años ya en la corporación ESPN.

Agrega que el béisbol como pasatiempo sirve para oxigenar a los fanáticos durante nueve entradas, nosotros los comunicadores tenemos la responsabilidad de mantener el gran interés por el espectáculo con nuestros análísis y comentarios.

Rojas, un aguerrido comunicador, que un día cualquiera del 2002 dejó sus trabajos en Dominicana para probar el mercado internacional, aunque ya antes había laborado durante 10 años como redactor de Associated Press. Enrique entiende que para estar en el tope de una industria hay que trabajar mucho, ser responsable y nunca dejar de aprender”, señala.

Primera experiencia para Jerez

Luego de ser uno de los tres seleccionados en el casting, su primera narración de béisbol se produjo en el Juego de Estrellas de 1998 en el Coors Field, de Colorado. Compartir escenarios con figuras como Juan marichal y Pedro Martínez representan dos momentos que nunca olvidará.

También narrar el partido de Estrellas de 1999 en el que Pedro Martínez abanicó a cinco seguido de la Liga Nacional, ver a los Medias Rojas de Boston borrar 81 años en el 2004, así como los Cachorros de Chicago en la campaña pasada.

dejar atrás 108 años sin ceñirse un gallardete, ambos borraron sendas maldiciones del Bambino y la Cabra.

Las series mundiales transmitidas, Series del caribe y sobre todo el éxito de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol en el 2013 también representan momentos muy especiales en su dilatada carrera.

BÉISBOL ESTA NOCHE EN RD

Jerez, Rojas y Carolina Guillén se encuentran actualmente en el país, pues este domingo realizarán una edición especial del programa Béisbol Esta Noche, uno de los Programas estelares de ESPN, el cual será grabado en la Plaza de España frente al Alcazar de Colón. Jerez y Rojas serán los analistas de la jornada especial, que incluiría entre sus invitados a Marichal y Martínez, ambos miembros del Salón de los Inmortales. La idea de hacer un Beisbol Esta Noche fue de algunos productores y apoyada inmediatamente por el ministerio de turismo.